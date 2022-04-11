Госфильмофонд проведет просветительскую программу для исследователей кино

Подать заявку на участие можно до 10 мая

Госфильмофонд России организует просветительскую программу для киноведов, историков, исследователей кино и кураторов кинопрограмм, сообщила пресс-служба учреждения. Программа пройдет с 20 июня по 3 июля на территории Госфильмофонда.

В рамках резиденции участники получат доступ к фондам для подготовки собственного исследования. Кроме того, специалисты смогут встретиться с ведущими сотрудниками учреждения, независимыми кураторами и режиссерами, создающими документальное и монтажное кино. Участникам будет предоставлено проживание и питание.

«Резиденты познакомятся с внутренним устройством Госфильмофонда и спецификой формирования крупнейших мировых и российских коллекций, с методами работы в архиве, современными кураторскими практиками, методами киножурналистики и другим», — заявили в пресс-службе.

Прием заявок открыт до 10 мая, список участников будет объявлен 31 мая. Составленные в рамках резидении программы могут быть представлены на II Московском международном фестивале архивных фильмов, а исследовательские тексты — опубликованы в научно-справочном издании Госфильмофонда "Кино и время" или в одном из партнерских изданий.