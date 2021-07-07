На Украине запретили показ и распространение пяти российских фильмов и сериалов

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отменило государственную регистрацию и признало недействительными удостоверения семи украинских и российских фильмов и сериалов. Таким образом, запрещается их демонстрация и распространение на территории Украины.

Проектами, на которые наложены ограниичения, стали:

ИЩИТЕ МАМУ (Россия, 2012)

«Не плачь по мне, Аргентина!» (Россия, 2012-2013)

АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ (Украина, 2005)

«Не родись красивой» (Россия, 2005-2006)

«Одноклассницы (Право на счастье)» (Россия, 2007)

«Офицерские жены» (Украина, 2015)

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ (Россия, 2008)

В качестве причины запрета указано участие в фильмах и сериалах лиц, внесенных в перечень создающих угрозу национальной безопасности Украины: актрисы Юлии Глебовой, певца Дениса Клявера, актеров Константина Кабанова и Романа Курцына.

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07.07.2021 Автор: Виолетта Палий