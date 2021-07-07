На Украине запретили показ и распространение пяти российских фильмов и сериалов

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отменило государственную регистрацию и признало недействительными удостоверения семи украинских и российских фильмов и сериалов. Таким образом, запрещается их демонстрация и распространение на территории Украины.
Проектами, на которые наложены ограниичения, стали:
В качестве причины запрета указано участие в фильмах и сериалах лиц, внесенных в перечень создающих угрозу национальной безопасности Украины: актрисы Юлии Глебовой, певца Дениса Клявера, актеров Константина Кабанова и Романа Курцына.
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07.07.2021 Автор: Виолетта Палий
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