«Газпром-Медиа Холдинг»: рынок отечественной анимации вырастет вдвое за семь лет

Российский рынок растет с опережением глобального

«Газпром-Медиа Холдинг» провел исследование российского рынка детской анимации. Это первый полноценный анализ за последние пять лет. Согласно отчету, уход зарубежных мейджоров в 2022 году дал старт изменениям, которые определят развитие этой индустрии в текущем десятилетии.

Данные анонсировала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» (ГПМХ) Юлия Голубева, выступая на пленарной дискуссии индустриального конвента «TeleMultiMedia Forum-2023. Лидеры цифровой медиасферы».

«Рынок отечественной анимации по темпам роста опережает глобальный: за 2020-2022 годы российский рос в среднем на 15% в год, мировой — на 13%. Одна из основных причин — увеличение объема государственной поддержки. С 2018 года анимационные студии суммарно получили более 4 млрд рублей в виде субсидий министерства культуры и Фонда кино, из которых более 3 млрд — на безвозвратной основе» — рассказала она.

По словам Голубевой, частичный уход зарубежной анимации также послужил драйвером для роста российского производства. «Исследование показало, что в 2016 году мы производили около 4,4 тыс. минут, а уже в 2022 году — более 9 тыс. минут, сохранив объем рынка на уровне 2021 года. Российский рынок анимации, по прогнозам, к 2030 году может увеличиться более чем в два раза и достигнет отметки в 38,8 млрд рублей», — заявила Голубева.

В 2022 году российские премьеры отчасти сумели заменить американские анимационные проекты в статусе лидеров кинопроката: шесть из десяти мест в первой десятке заняли российские релизы. Год также стал рекордным по количеству российских полнометражных анимационных премьер: 13 тайтлов.

Отчет «Газпром-Медиа Холдинга» рассматривает анимацию как стратегически важное направление бизнеса: дети до 12 лет составляют 13% населения России и являются носителями медиапривычек будущего.

С 2018 года по 2022 год количество анимационных студий увеличилось более чем на треть, тем не менее, рынок консолидирован. Доходы 10 крупнейших студий в течение последних пяти лет составляют около 60% доходов всех анимационных организаций в стране, показывая среднегодовой темп роста 14%. За этот период топ-10 компаний создали 83 из 150 новых проектов.

Всего в 2022 году было произведено более 9 тыс. минут нового оригинального контента. На телевидении анимация отечественного производства транслировалась в эфире 30 основных телеканалов вдвое дольше, чем, в 2020 году: совокупное эфирное время выросло с 0,77 до 1,61 млн минут.

Подводя итоги, авторы исследования отмечают, что для достижения максимальных результатов развития индустрии требуется расширение направлений государственного стимулирования: поддержка может быть направлена не только на субсидирование производства контента, но и на развитие маркетинга, дистрибуции и лицензирования, а также на привлечение частных инвестиций. Новыми драйверами роста могут стать переход студий к бизнес-модели экосистем для расширения точек соприкосновения с брендами компаний, развитие собственного инструментария, повышение доступности квалифицированных кадров для обеспечения полного цикла серийного производства, наращивание библиотеки литературных сценариев и оптимизация воронки отбора на основе глубокой интеграции аналитики потребительских предпочтений.

Фото: кадр из мультсериала «Маша и Медведь».