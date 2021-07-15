ГПМ КИТ и Московская школа кино объявляют совместный конкурс на обучение

Пять абитуриентов смогут бесплатно пройти обучение по программе «Новый DOC» и научиться работать в различных форматах и жанрах документальных проектов. Для этого необходимо до 9 августа заполнить заявку на сайте и выполнить задание предварительного отбора.

Программа «Новый DOC» дает возможность погрузиться в реальные условия разработки и производства документального фильма, научит разбираться в жанрах, стилистике и современных направлениях кинодокументалистики. Студенты узнают, как найти героя и историю, смогут окунуться в специфику операторской работы при съемках неигрового фильма. В течение одного года обучения студенты создадут документальный проект, пройдя путь от разработки идеи до поиска инвестора.

Отбирать лучшие работы участников будут куратор программы «Новый DOC» Евгений Гиндилис, сокуратор программы «Новый DOC» Дарья Хренова и представители ГПМ КИТ и телекомпании «Ред Медиа». Пять студентов, успешно прошедших все этапы отбора, получат возможность в дальнейшем работать в одной из лучших медиакомпаний страны – в ГПМ КИТ.

Для участия в конкурсе необходимо:

Подать заявку на программу «Новый DOC» Московской школы кино; Получить автоответ с дедлайном на почту, указанную при подаче заявки; Выполнить вступительное задание до указанного в автоответе дедлайна; Пройти собеседование с участием комиссии МШК, ГПМ КИТ и «Ред медиа», в случае успешного прохождения предварительного отбора.

Заявки на бесплатное обучение принимаются до 9 августа. Результаты будут объявлены 26 августа. Обучение на программе «Новый DOC» начнется в октябре.

Директор по стратегическому развитию ГК ГПМ КИТ Андрей Бегунов: «Мне кажется, вся магия в уже названии курса - «Новый DOC»! Будет здорово создать что-то классное вместе с МШК и ее студентами»

Директор Московской школы кино Мария Ситковская: «Мы ищем тех, кто хочет создавать документальные проекты нового времени. Индустрия быстро развивается, с появлением большого количества VOD-платформ вырос спрос на профессиональные кадры, готовые работать в различных форматах и жанрах. После успешного выпуска интенсивного курса «Новый DOC», где студенты за короткий срок сняли блестящие документальные проекты, мы решили запустить долгосрочную программу. Среди поступающих мы надеемся увидеть людей, страстно влюбленных в жанр документального кино и готовых организовывать каждый этап кинопроизводства».

Продюсер, куратор программы «Новый DOC» в Московской школе кино Евгений Гиндилис: «Мы видим эволюцию документально жанра и будем готовить специалистов, которые смогут не только воплотить свою идею, но и найти инвесторов в проект. Студенты погрузятся в реальные условия разработки и производства документальных фильмов, что поможет им создавать востребованные для индустрии проекты».

15.07.2021 Автор: Виолетта Палий