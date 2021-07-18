Обзор изменений графика релизов России за неделю с 12 по 18 июля

Сразу три безымянных проекта заявила компания Universal на 2023 год, а именно на 20 июля, 3 августа и 28 сентября.

Прямиком из Канн пришли новости о датах выхода в России проектов, премьеры которых состоялись в рамках смотра: на 27 января 2022 года компания «Про:взгляд» поставила фильм ГЕРОЙ Асгара Фархади, который стал одним из двух лауреатов Гран-при фестиваля.

Также компания All Media выпустит 23 сентября в российский прокат картину Алексея Германа-младшего ДЕЛО.

Сразу о нескольких перевыпусках фильмов Вуди Аллена объявили «Белые ночи»: 26 августа выйдут РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, а 12 августа — ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА. Также компания изменила дату премьеры фильма Тима Фельбаума ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ — вместо 26 августа проект окажется на больших экранах 2 сентября.

Компания «Пионер» продолжает выпускать серии мультфильмов ГК «Рики»: так, 16 сентября в прокате стартуют ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА, а 14 октября выйдут ФИКСИКИНО. ВЫПУСК 4.

Новостями также поделилась компания Megogo Distribution: на 18 ноября встал мультфильм CINDERELLA AND THE SPELLBINDER. На две недели раньше, 16 сентября на экраны выйдет комедия БЕСТСЕЛЛЕР, а 6 января 2022 года расположилась семейная картина МОЙ ВОЛК. Также на 28 октября на 4 ноября ушел мультфильм МЫ – МОНСТРЫ! 2.

О нескольких переносах объявила компания «Русский репортаж»: с 25 ноября на 2 декабря ушел продюсерский проект Александра Роднянского — ГДЕ АННА ФРАНК. Также с 30 сентября на 4 ноября улетел анимационный фильм КРИПТОПОЛИС, а с 16 сентября на 7 октября — комедия ПО СОСЕДСТВУ.

18.07.2021 Автор: Виолетта Палий