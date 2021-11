Обзор изменений графика релизов России за неделю с 15 по 21 ноября

Новинки и перестановки от Universal, Sony, «Централ Партнершип» и других кинопрокатчиков.

На минувшей неделе множество компаний заявили о переносах или новинках в 2022 году. Так, Universal Pictures поставила фильм MRS. HARRIS GOES TO PARIS на 23 июня 2022 года, а биографическую драму THIRTEEN LIVES — на 14 апреля. Что касается изменений в графике, со 2 июня на 14 июля переехал байопик База Лурмана AN UNTITLED ELVIS FILM. Драма Кеннета Браны BELFAST ушел с 9 декабря 2021-го на 31 марта 2022 года. Мюзикл СИРАНО компания перенесла на 3 февраля 2022 года на 24 февраля.

Компания Sony Pictures перенесла старт проката кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ с 16 декабря на 15 декабря 2021-го.

«Централ Партнершип» также представил множество изменений: мелодрама 14+: ПРОДОЛЖЕНИЕ Андрея Зайцева переехала с 14 февраля 2023 на 3 ноября 2022-го. Кроме того, на 1 декабря 2022-го встал фильм БЫВШИЕ. Новую дату занял отечественный проект ХОЧУ ЗАМУЖ — старт проката запланирован на 5 марта 2022. Также компания заявила на 14 февраля 2023 года КОМЕДИЮ ОТ СТУДИИ YELLOW, BLACK AND WHITE. Картина Сергея Мокрицкого ПЕРВЫЙ ОСКАР встала на 24 марта 2022-го. Отечественная драма ПОДЕЛЬНИКИ заняла 14 апреля 2022 года, а картина СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ — 17 марта 2022-го. Драма Клима Шипенко ДЕКАБРЬ ушла с 5 марта 2022 года на 20 октября. Компания также перенесла картину ДЫХАНИЕ Романа Каримова с 1 апреля 2022-го на 6 октября, а ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ ушли с 28 октября 2021-го на 28 апреля 2022 года.

ЕЛКИ 8 сменили дистрибьютора с компании «Базелевс» на Megogo Distribution, а также дату проката — с 30 декабря на 16 декабря. Также Megogo Distribution перенесла мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ с 27 января 2022-го на 24 февраля.

Выбыл из графика релизов проект компании «Про:взгляд» ПРЯТКИ, ранее заявленный на 25 ноября.

«Парадиз» заявил картину BANQUET на 31 марта 2022-го, а драма УХОВЕРТКА встала на 24 марта 2022 года. В свою очередь картина BEAUTIFUL MINDS переехал с 3 марта 2022-го на 14 апреля, а фильм ужасов БАБУШКА — с 10 марта 2022-го на 17 марта. Фильм ужасов ВЕНЕЦИЯФРЕНИЯ перенесен с 24 марта 2022-го на 21 апреля, а ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ переехал с 23 декабря 2021-го на 3 марта 2022 года. Кроме того, триллер ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ переехал с 10 февраля 2022-го на 24 февраля., а комедийная драма ТИХАЯ НОЧЬ с 2 декабря на 23 декабря. Мелодрама ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ ушел с 11 ноября 2021 на 9 декабря, а приключенческая картина ПАРЯЩИЙ ТИГР переехала с 20 января 2022-го на 3 февраля.

Компания «Наше кино» также анонсировала перестановки: фильм ужасов БЛИЗНЕЦ перенесен с 10 февраля 2022-го на 21 апреля. Также с 25 ноября ушел проект ВЕДЬМА. ВОЗРОЖДЕНИЕ — теперь старт его российского проката запланирован на 10 февраля 2022-го. Военная драма МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ переехала со 2 декабря 2021-го на 27 января 2022 года.

У фильма ДЬЯВОЛИК также изменилась дата начала проката: компания «Русский Репортаж» перенесла проект с 17 февраля 2022-го на 31 марта.

Компания TenLetters также заявила об изменениях: драма Виктора Рыжакова ДЕНЬ МЕРТВЫХ переехал с 25 ноября на 2 декабря 2021 года. Также комедия РУКИ ПРОЧЬ ушел с 16 декабря 2021-го на 6 января следующего года.

«Ракета Релизинг» объявила о нескольких изменениях: с 9 декабря 2021-го на неделю позже, на 16-е декабря, встала приключенческая картина ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ, а с 16-го на 23 декабря переехала итальянская комедия Я – САНТА.

Также с 16 декабря в российский прокат выйдет фильм ДЕРЖАТЬ УДАР.