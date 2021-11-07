Обзор изменений графика релизов России за неделю с 1 по 7 ноября

Новинки и перестановки от Universal, Disney, Sony, «Централ Партнершип» и других кинопрокатчиков

На прошлой неделе появилось официальное подтверждение того, что ДЮНА Дени Вильнёва получит продолжение. Компания Universal уже заявила выход DUNE: PART TWO на российских экранах 19 октября 2023 года.

Disney заявила новую дату выхода фильма ОЛЕНЬИ РОГА Скотта Купера: вместо 18 ноября картина стартует в прокате 16 декабря.

Sony также перенесла российский прокат своих релизов: так, с 18 ноября на 2 декабря ушли ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ, а со 2 декабря на 25 ноября — ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ . Кроме того, из графика релизов, с 11 ноября, выбыла мелодрама Сергея Осипьяна ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА, а также с этой же даты ушла СВОЯ ВОЙНА Алексея Чадова.

«Централ партнершип» заявила о ряде изменений: на 3 февраля 2022 года компания заявила фантастический экшн ПАДЕНИЕ ЛУНЫ. Также на 8 сентября 2022 года встал фильм МЫ. При это из графика релизов, со 2 декабря, выбыл проект СОСЕДИ. Что касается релизов компании Paramount, «Централ партнершип» перенесла с 14 апреля 2022-го на 24 марта 2022 года старт российского проката ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА с Сандрой Буллок, Ченнингом Татумом и Дэниелом Рэдклиффом. Также с 7 апреля на 31 марта 2022-го переехал проект СОНИК 2 В КИНО. Из графика релизов, с 6 января 2022-го, выбыла драма BABYLON Дэмьена Шазелла.

Кроме того, Megogo Distribution убрала из графика релизов, с 11 ноября, мультфильм МЫ – МОНСТРЫ! 2.

Об изменениях также заявила компания «Белые ночи»: с 18 ноября на 24 февраля 2022 года переехала драма РОМАН СЛУЖАНКИ, а из графика релизов, также с 11 ноября, выбыла картина ОТ КУТЮР. На второй уикенд ноября «Русский Репортаж» перенес лауреата Каннского кинофестиваля-2021 ПАМЯТЬ — в прокате с 11 ноября.

World Pictures перенесла на месяц раньше релиз фильма ужасов THE INNOCENTS — с 7 апреля 2022-го на 3 февраля 2022 года.

Компания «Вольга» убрала из графика релизов, с 11 ноября, комедию СВИНГЕРЫ (VLG)