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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 20 по 26 декабря

Автор: Виолетта Палий

26 декабря 2021

Перестановки и новинки от Централ Партнершип, Megogo Distribution и ряда отечественных прокатчиков

Компания «Централ Партнершип» заявила проект THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSI на 21 апреля 2022-го. Кроме того, дату проката изменили ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН — с 23 фервая на 17 февраля. 

Несколько перестановок анонсировала Megogo Distribution: боевик ИГРА ТЕНЕЙ ушел с 24 февраля на 23 февраля, как и мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 

Компания Planeta Inform Film Distribution перенесла релиз боевика АНТИТЕЛА. Российский прокат фильма начнется 20 января вместо 6 января. 

Комедию НЕПОСЛУШНИК с Виктором Хориняком и Аглаей Тарасовой 3 февраля выпустит компания «Каропрокат». Ранее прокатчиком фильма была заявлена компания Megogo Distribution. «Парадиз» поставил на 14 апреля фильм ЭТОМУ БЫТЬ!. Компания All Media заявила на 6 января комедию НАШ ДВОР: 25 ЛЕТ СПУСТЯ

Украинский мультфильм ГУЛЛИВЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ, который прокатывает «Наше кино» переехал с 3 февраля на 21 апреля. Из графика релизов выбыл анимационный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА СОЛИМАНА — фильм был заявлен на 17 февраля.

Большой пакет заявила «Экспонента Фильм». Так, с 21 апреля на 21 июля переехал WAITING FOR BOJANGLES, с 17 февраля на 24 февраля — проект THE BUNKER GAME, а с 17 марта на 7 апреля ушел хоррор ROOM 203. Кроме того, проект JET SKI ушел с 30 июня на 12 мая, фильм ужасов ДОЛИНА ДЬЯВОЛА перенесен с 28 апреля на 16 июня. Триллер ЖАЖДА ЗОЛОТА ушел с 3 февраля 17 февраля, фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ с 7 апреля на 28 апреля. С 24 марта на 21 апреля перенесена драма ИСПОВЕДЬ, с 17 февраля на 31 марта уехала картина СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ, на 6 октября с 24 февраля переехала биографическая драма ТЕНЬ КАВАРАДЖО, а фильм ужасов ЭКЗОРЦИЗМ БОГА — с 19 мая на 17 марта. 

Компания «СБ Фильм» перенесла дату релиза комедии ДЖИГАЛОУ с 30 декабря на 6 января 2022-го. Проект САМЫЙ ЛУЧШИЙ БОСС, который прокатывает «Каскад фильм», также переехал на 6 января.

«Иноекино» заявило старт проката перевыпуск фильма ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ на 20 января. Картина Ингмара Бергмана СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ стартует в кинотеатрах 3 февраля. 

«Белые ночи» анонсировали несколько переносов: фильм УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ уехал на 17 марта, драма ОТ КУТЮР — на 3 марта. Также проект РОМАН СЛУЖАНКИ ушел с 24 февраля на 17 февраля.

Комедию РУКИ ПРОЧЬ! дистрибьютор TenLetters перенес с 6 января на 20 января. Компания Артхаус перенесла драму ОДИН НА ОДИН с 3 февраля на 27 января. Компания «Вольга» перенесла мультфильм КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ с 3 февраля на 23 февраля. 

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