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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 5 по 11 июля

Новинки и переносы от Disney, Sony и различных независимых компаний

Компания Walt Disney перенесла премьеру KING'S MAN: НАЧАЛО с 19 августа 2021 года на 13 января 2022-го. Также Sony Pictures объявила дату выхода проекта компании СТВ СВОЯ ВОЙНА – фильм Алексея Чадова стартует в прокате 18 ноября. 

Независимые прокатчики также рассказали о различных новинках. Компания «Вольга» выпустит 11 ноября в российский прокат новый фильм Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ. Также 25 ноября выйдет российская комедия СВИНГЕРЫ с Дмитрием Нагиевым, на 16 сентября встал триллер ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ, а на 7 октября – историческая мелодрама ЭЙФЕЛЬ

Дата старта проката обновилась у МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА. Megogo Distribution выпустит анимационный проект на широкие экраны на неделю раньше – 5 августа. 

На 18 ноября компания Capella Film поставила фильм ужасов СИНДРОМ. 

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11.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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