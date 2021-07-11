Обзор изменений графика релизов России за неделю с 5 по 11 июля

Компания Walt Disney перенесла премьеру KING'S MAN: НАЧАЛО с 19 августа 2021 года на 13 января 2022-го. Также Sony Pictures объявила дату выхода проекта компании СТВ СВОЯ ВОЙНА – фильм Алексея Чадова стартует в прокате 18 ноября.

Независимые прокатчики также рассказали о различных новинках. Компания «Вольга» выпустит 11 ноября в российский прокат новый фильм Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ. Также 25 ноября выйдет российская комедия СВИНГЕРЫ с Дмитрием Нагиевым, на 16 сентября встал триллер ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ, а на 7 октября – историческая мелодрама ЭЙФЕЛЬ.

Дата старта проката обновилась у МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА. Megogo Distribution выпустит анимационный проект на широкие экраны на неделю раньше – 5 августа.

На 18 ноября компания Capella Film поставила фильм ужасов СИНДРОМ.

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11.07.2021 Автор: Виолетта Палий