Обзор изменений графика релизов на неделе 27 мая – 2 июня 2024 года

Комедия «Право на лево», перевыпуск хоррора «Оно приходит за тобой» и многое другое

На минувшей неделе «Вольга» заявила три новых проекта – мультфильмы МИР В МОЕЙ ГОЛОВЕ (25 июля) и ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (15 августа), а также французскую комедию A LITTLE SOMETHING EXTRA (5 сентября).

Два проекта «Парадиза» ушли на более поздние даты. Комедия НЕЖДАНЧИК сдвинулась с 20 июня на 18 июля, а триллер ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ с Джейми Фоксом, Робертом Де Ниро и Скоттом Иствудом – с 12 сентября на 28 ноября.

A-One Films анонсировала выход итальянской драмы Я ЖЕ ГОВОРИЛА с Валерией Голино, Гретой Скакки и Дэнни Хьюстоном на 18 июля. Также на экранах вновь появится хоррор ОНО ПРИХОДИТ ЗА ТОБОЙ Дэвида Роберта Митчелла – его ре-релиз запланирован на 8 августа.

«НМГ Кинопрокат» сдвинул на более позднюю дату комедию ВАСИЛИЙ. Теперь история о приключениях братьев-близнецов с Александром Петровым выйдет в прокат 23 января 2025 года, а не 21 ноября.

«Централ Партнершип» поменяла местами в графике два своих отечественных проекта – теперь ленты КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА и ТАЙНА ЧЕРНОЙ РУКИ выйдут 22 и 29 августа соответственно.

Russian World Vision заявил на 21 ноября российскую комедию ПРАВО НА ЛЕВО. Главные роли в картине исполнили Роман Маякин, Янина Студилина, Ирина Темичева, Михаил Тарабукин и Владимир Сычев. На две недели позже выйдет хоррор ОДЕРЖИМАЯ, получивший на минувшем Берлинале приз за выдающиеся художественные достижения – теперь его релиз запланирован на 18 июля.

«Пионер» анонсировал два новых проекта – приключенческую ленту LINCESSA (18 июля) и криминальную комедию THE TRAINER (15 августа) от режиссера АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ ИКС Тони Кэя. Часть релизов компании изменили свои даты. Драма ФОЛИЯ ушла с 20 на 27 июня, где ранее стояла семейная комедия САМАЯ НЕСКУЧНАЯ ШКОЛА – теперь она выйдет в прокат 4 июля. Аниме КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ переместилось с 15 августа на 3 октября.

Две новинки заявила «Кинологистика» – ЗОМБИ В СЕУЛЕ (18 июля) и КАСПЕР И ПИРАТЫ (25 июля). В график релизов также вернулся фантастический триллер БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ, который теперь появится на экранах 11 июля.

Три проекта «Экспоненты Фильм» сдвинулись в графике на более позднее время. Драмеди МОЯ СЕМЬЯ с Линой Данэм и Стивеном Фраем из программы Берлинского кинофестиваля ушло с 4 на 25 июля, а ранее стоявшая там семейная комедия F PLUS с Рэнди Кутюром – на 19 сентября. Приключенческая комедия BOOKWORM с Элайджей Вудом задержится на неделю и дебютирует 10 октября, а ее прошлую дату – 3 октября – займет новинка, хоррор YOUR MONSTER.

World Pictures заявил на 18 июля индонезийский ужастик КУКЛА: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА. Также в график релизов вернулся триллер СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ с Ангусом Клаудом – он встал на 22 августа. Фильм NEW NORMAL сдвинулся с 27 июня на 25 июля, а HAPPY MOM AND A GIRL: SWEETHART ON A MISSION – с 8 на 15 августа.

Фото: кадр из фильма ОНО ПРИХОДИТ ЗА ТОБОЙ