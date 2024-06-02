top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Обзор изменений графика релизов на неделе 27 мая – 2 июня 2024 года

Обзор изменений графика релизов на неделе 27 мая – 2 июня 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

2 июня 2024

Комедия «Право на лево», перевыпуск хоррора «Оно приходит за тобой» и многое другое

На минувшей неделе «Вольга» заявила три новых проекта – мультфильмы МИР В МОЕЙ ГОЛОВЕ (25 июля) и ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (15 августа), а также французскую комедию A LITTLE SOMETHING EXTRA (5 сентября).

Два проекта «Парадиза» ушли на более поздние даты. Комедия НЕЖДАНЧИК сдвинулась с 20 июня на 18 июля, а триллер ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ с Джейми Фоксом, Робертом Де Ниро и Скоттом Иствудом – с 12 сентября на 28 ноября.

A-One Films анонсировала выход итальянской драмы Я ЖЕ ГОВОРИЛА с Валерией Голино, Гретой Скакки и Дэнни Хьюстоном на 18 июля. Также на экранах вновь появится хоррор ОНО ПРИХОДИТ ЗА ТОБОЙ Дэвида Роберта Митчелла – его ре-релиз запланирован на 8 августа.

«НМГ Кинопрокат» сдвинул на более позднюю дату комедию ВАСИЛИЙ. Теперь история о приключениях братьев-близнецов с Александром Петровым выйдет в прокат 23 января 2025 года, а не 21 ноября.

«Централ Партнершип» поменяла местами в графике два своих отечественных проекта – теперь ленты КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА и ТАЙНА ЧЕРНОЙ РУКИ выйдут 22 и 29 августа соответственно.

Russian World Vision заявил на 21 ноября российскую комедию ПРАВО НА ЛЕВО. Главные роли в картине исполнили Роман Маякин, Янина Студилина, Ирина Темичева, Михаил Тарабукин и Владимир Сычев. На две недели позже выйдет хоррор ОДЕРЖИМАЯ, получивший на минувшем Берлинале приз за выдающиеся художественные достижения – теперь его релиз запланирован на 18 июля.

«Пионер» анонсировал два новых проекта – приключенческую ленту LINCESSA (18 июля) и криминальную комедию THE TRAINER (15 августа) от режиссера АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ ИКС Тони Кэя. Часть релизов компании изменили свои даты. Драма ФОЛИЯ ушла с 20 на 27 июня, где ранее стояла семейная комедия САМАЯ НЕСКУЧНАЯ ШКОЛА – теперь она выйдет в прокат 4 июля. Аниме КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ переместилось с 15 августа на 3 октября.

Две новинки заявила «Кинологистика» – ЗОМБИ В СЕУЛЕ (18 июля) и КАСПЕР И ПИРАТЫ (25 июля). В график релизов также вернулся фантастический триллер БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ, который теперь появится на экранах 11 июля.

Три проекта «Экспоненты Фильм» сдвинулись в графике на более позднее время. Драмеди МОЯ СЕМЬЯ с Линой Данэм и Стивеном Фраем из программы Берлинского кинофестиваля ушло с 4 на 25 июля, а ранее стоявшая там семейная комедия F PLUS с Рэнди Кутюром – на 19 сентября. Приключенческая комедия BOOKWORM с Элайджей Вудом задержится на неделю и дебютирует 10 октября, а ее прошлую дату – 3 октября – займет новинка, хоррор YOUR MONSTER.

World Pictures заявил на 18 июля индонезийский ужастик КУКЛА: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА. Также в график релизов вернулся триллер СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ с Ангусом Клаудом – он встал на 22 августа. Фильм NEW NORMAL сдвинулся с 27 июня на 25 июля, а HAPPY MOM AND A GIRL: SWEETHART ON A MISSION – с 8 на 15 августа.

Фото: кадр из фильма ОНО ПРИХОДИТ ЗА ТОБОЙ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Предпродажи уикенда: новая «Манюня» опережает «Новогодние приключения»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майор Гром: Игра» занял первую строчку
Подробнее
Касса России: «Майор Гром: Игра» стал лидером проката
Подробнее
Стали известны победители III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 мая – 2 июня
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Манюня» вырвалась в лидеры
Подробнее
Касса четверга: лента «Манюня: Приключения в Москве» возглавила прокат
Подробнее
Баз Лурман больше не работает над англоязычной адаптацией «Мастера и Маргариты»
Подробнее
«Матч ТВ» и Okko договорились о показе Евро-2024 в России
Подробнее
Новый фильм Бакура Бакурадзе вошел в основной конкурс кинофестиваля в Шанхае
Подробнее
В России ужесточат демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 мая – 2 июня 2024 года
Подробнее
ИРИ потратит до половины бюджета 2024 года на поддержку российских сериалов
Подробнее
Режиссер «Китобоя» займется адаптацией комикса Bubble «Красная Фурия»
Подробнее
Песнь льда и воздуха: итоги российского онлайн-проката в апреле 2024 года
Подробнее