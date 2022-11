Обзор изменений графика релизов России с 7 по 13 ноября

Новый фильм Гая Ричи, выбывание «Мы» и многое другое

Компания Global Film заявила новую дату фильма ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ Гая Ричи — российский прокат боевика стартует 26 января 2023 года. Также дистрибьютор покажет в отечественных кинотеатрах боевик МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА с Дженнифер Лопес и Джошом Дюамелем с 5 января 2023-го. Кроме того, на 8 декабря 2022-го встал хоррор ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО.

Новинками также пополняется пакет компании «Атмосфера кино». Прокатчик выпустит анимационный проект МОЯ ФЕЯ – ПРОКАЗНИЦА с 23 марта 2023 года. На 2 февраля встал новый фильм с участием Джеки Чана RIDE ON. Также на 5 октября 2023-го заявлена отечественная картина КЕНТАВР, а триллер МЕГАЛОДОН (THE BLACK DEMON) — на 20 апреля. Драма ЛИЛИ И МОРЕ стартует в прокате с 12 января. Кроме того, фильм ПРОКЛЯТИЕ МЕДЕИ изменил дату выхода с 26 января на 9 февраля 2023-го.

Из графика релизов выбыла экранизация одноименного романа Евгения Замятина МЫ, которую «Централ Партнершип» планировала выпустить в прокат 1 декабря. Дату релиза получила картина НА СОЛНЦЕ ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ — драма будет показана на широких экранах с 16 марта 2023-го. Триллер НА ОЩУПЬ с Дмитрием Нагиевым в главной роли дистрибьютор перенес с 26 января 2023-го на 1 декабря этого года.

Свой первый релиз заявил новый российский прокатчик «НМГ кинопрокат», во главе которого станет Вадим Смирнов. Мультфильм ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ стартует в прокате с 29 декабря этого года. На 31 августа 2023-го компания «Каропрокат» поставила фильм ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД. Мултфильм ХРАБРАЯ ПРИНЦЕССА «Белые ночи заявили на 15 декабря 2022-го, С 15 декабря «Вольга» покажет в российских кинотеатрах анимационный фильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ. Приключенческий проект LA GUERRE DES LULUS компания «Парадиз» выпустит в прокат 19 января. Cinemaus Studio поставила на 24 ноября российскую картину F20. Драму БЕГУЩИЕ ЗА ВОЛНОЙ с Люком Хемсвортом в главной роли компания «СБ Фильм» покажет на широких экранах с 8 декабря 2022 года. Компания All Media заявила триллер ИМПЕРАТОР на 24 ноября 2022-го. Российская драма НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ перенесена компанией «КИНО.АРТ.ПРО» с 17 ноября на 1 декабря.

Компания «Иноекино» совместно с Capella Film перевыпустит 8 декабря драму КАПИТАН ФАНТАСТИК. Также на 22 декабря этого года «Иноекино» заявило повторный прокат мультфильма ПЕСНЬ МОРЯ.

Российскую мелодраму НЕПОСЛУШНАЯ компания «Наше кино» выпустит в кинотеатрах с 14 февраля 2023 года, комедию ПАПЫ ПРОТИВ МАМ — с 23 февраля, а мультфильм ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 стартует в прокате с 29 апреля.

Большой пакет изменений заявила Capella Film: с 9 марта на 23 марта 2023 года переехала юнокорейская драма HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS, финский фильм ужасов KNOCKING ушел с 16 марта на 13 июля 2023 года, а драма ГРОМ — с 19 января на 6 апреля будущего года. Российский прокат мультфильма ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ 2 перенесен с 7 сентября на 17 августа 2023 года, проект КОМНАТА ЧУДЕС ушел на 1 июня с 30 марта 2023-го, фильм ужасов ЛОКДАУН — на 31 августа с 8 июня, а ирландский проект НЕ ЗАСЫПАЙ перенесен с 11 мая на 18 мая 2023 года. Фильм ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА прокатчик переставил в графике релизов с 27 апреля на 4 мая 2023 года, фантастический триллер ПРЕДЧУВСТВИЕ переехал на 15 июня, триллер ПРОКЛЯТИЕ КУКУШКИ — с 13 апреля на 20 апреля 2023-го, комедия РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ ушла на 9 марта 2023 года, а проект ТЕЛЕКИНЕЗ — с 15 декабря 2022-го на 12 января будущего года.

Компания «Экспонента фильм» перенесла байопик ТЕНЬ КАРАВАДЖО с 29 декабря 2022-го на 6 апреля будущего года, а освободившуюся дату занял триллер ДВОЙНОЙ ОБМАН МАДЛЕН КОЛЛИНЗ.