Обзор изменений графика релизов России с 14 по 19 февраля

Новая «Миссия невыполнима», отечественные релизы, фильмы ужасов и многое другое

Компания Universal Pictures заявило большое количество новинок и изменений в графике выхода уже заявленных релизов. Научно-фантастический фильм DISTANT встал на 6 октября 2022 года, драма FABELMANS заявлена на 5 января 2023-го, аниме-фильм по книгам Толкина LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM занял 11 апреля 2024-го, а триллер VIOLENT NIGHT встал на 8 декабря 2022 года. Что касается переносов, драма SHE SAID переехала с 17 ноября 2022-го на 2 февраля 2023 года, а картина MRS. HARRIS GOES TO PARIS ушла с 7 июля на 20 октября 2022-го. Также на 25 августа этого года встал фэнтези-экшн SAMARITAN, а хоррор DARK HARVEST перенесен на 27 октября с 22 сентября 2022-го. Также из графика релизов выбыла комедия BROS — она была заявлена на 20 октября 2022 года.

Также множество обновлений представила «Централ Партнершип». Российская картина Егора Баранова СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД заявлена на 28 декабря 2023 года, а триллер ТИБРА Анны Гороян ушел с 17 марта на 1 июня 2022 года. Из графика релизов выбыл музыкальный мультфильм UNDER THE BOARDWALK, который ранее стоял на 21 июля 2022 года. Также компания заявила мультфильм о Смурфиках UNTITLED SMURFS ANIMATED MUSICAL на 19 декабря 2024 года, а новый анимационный проект о Трансформерах UNTITLED TRANSFORMERS ANIMATION — на 18 июля 2024-го.

Выход новых частей франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА приведен в соответствие с международным графиком: MISSION: IMPOSSIBLE 7 переехала с 29 сентября 2022-го на 13 июля 2023 года, а MISSION: IMPOSSIBLE 8 — с 6 июля 2023-го на 27 июня 2024 года. Седьмая часть фантастического боевика TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS переехала с 6 июня 2023-го на 8 июня 2024 года. Спин-офф ТИХОГО МЕСТА, фильм UNTITLED A QUIET PLACE, переехал с 30 марта на 21 сентября 2023-го. Супергеройская картина SECRET HEADQUARTERS с Оуэном Уилсоном ушла с 11 августа на 4 августа 2022 года. Мультфильм о Черепашках Ниндзя TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES ANIMATED перенесен с 10 августа на 3 августа 2023 года.

Megogo Distribution заявила две отечественные новинки: новый фильм Владимира Котта ДИКИЕ встал на 16 июня 2022 года, а прокат продолжения комедии НЕПОСЛУШНИК запланировано на 29 декабря 2022 года.

О ряде перестановок объявила компания «Экспонента Фильм». Так, драма WHITE BIRD: A WONDER STORY заявлена на 3 ноября 2022 года, фильм ужасов ROOM 203 переехал с 16 июня на 28 апреля 2022 года, а ДОЛИНА ДЬЯВОЛА встала на 16 июня 2022 года. Кроме того, хоррор ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ ушел с 28 апреля на 26 мая 2022 года, драма ИСПОВЕДЬ — с 23 июня на 12 мая 2022 года. Боевик ПАРНИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ переехал с 14 апреля на 17 марта 2022 года, а комедия СУПЕРЧЕЛ ушла с 8 сентября на 23 июня 2022-го.

«Кинологистика» выпустит 7 апреля в прокат фильм ужасов ПРИЗРАК МОНАХИНИ ИЗ БОРЛИ, комедию САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ — 23 июня, а ужастик ХЕЛЛБЕНДЕР стартует на широких экранах 1 июня 2022-го. Криминальный боевик ИЕЗУИТ переехал с 17 апреля на 19 мая, фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ — с 3 марта на 10 марта 2022-го. Также мультфильм СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА ушел с 5 мая на 12 мая 2022 года, а фильм ужасов СЛЕПФЕЙС — с 14 апреля на 21 апреля 2022-го.

Комедию АВАНТЮРИСТКИ компания «ПилотКино» перенесла с 24 февраля на 3 марта. Также компания Magic Film Company подвинула драму ВОЛК с 10 марта на 19 мая, а «Русский Репортаж» перенес комедию ВСЕ НЕНАВИДЯТ ЙОХАНА с 21 апреля на 14 июля. Кинопрокатная компания «Белые ночи» выпустит драму РОМАН СЛУЖАНКИ 31 марта вместо 17 февраля. Также «Иноекино» заявило перевыпуск легендарного фильма Квентина Тарантино КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО на 31 марта. Документальную ленту SOLO компания Russian World Vision поставила на 17 марта. В свою очередь TenLetters убрала из графика релизов мультфильм MIA AND ME: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ, который был заявлен на 12 мая.