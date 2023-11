Обзор изменения графика релизов на неделе 13–19 ноября 2023 года

Боевик с Аароном Экхартом, драмеди с Александрой Бортич и много изменений дат на следующий год

На минувшей неделе «Вольга» заявила сразу три новых релиза – боевик Ренни Харлина КАМЕНЩИК с Аароном Экхартом и Ниной Добрев (4 января 2024 года), отечественное драмеди с Александрой Бортич ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! (18 января 2024 года) и мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО 3 (5 декабря 2024 года).

«Экспонента» выпустит тайский хоррор DEATH WHISPERER 29 февраля 2024 года. Ранее на этой дате стоял другой проект компании – фильм ужасов THE PRAYER, который теперь уйдет на 2 мая 2024-го. Мистический хоррор OAK сдвинулся с 14 марта 2024 года на 6 июня 2024-го, а его старое место занял еще один ужастик – 100 CANDLES GAME: THE LAST POSSESION (прошлая дата – 22 февраля 2024 года).

World Pictures затеяла большую перестановку своих релизов. Криминальная драма ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. ДЕЛО МИРАНДЫ и хоррор ДЕМОН ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ поменялись местами – теперь они выйдут 18 января 2024 года и 25 января 2024-го соответственно. Триллер ПИЛА. ДЖОКЕР с Эдом Вествиком появится на экранах на неделю позже запланированного – 29 февраля 2024 года, а его дату – 22 февраля 2024-го – займет китайский мультфильм СЕЗОН ОХОТЫ. СУПЕРКОМАНДА (прошлая дата – 21 декабря). Также на неделю вперед сдвинется криминальный триллер СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ – одна из последних работ покойной звезды «Эйфории» Ангуса Клауда выйдет в прокат 8 февраля 2024 года. Лента BLUE LIGHT переместится с 17 января 2024 года на 11 апреля 2024-го, а комедийный триллер с Кевином Спейси ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ, наоборот, дебютирует на неделю раньше – 28 марта 2024 года вместо 4 апреля 2024-го.

Компания «Пионер» заявила мультфильм РОБОКАР ПОЛИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ПУСТЫНЕ на 14 декабря.

«Парадиз» перенесла приключенческий экшн АРТУР – ТЫ КОРОЛЬ с Марком Уолбергом с 22 февраля 2024 года на 21 марта 2024-го – именно на этой дате фильм заявлен в американском прокате компанией Lionsgate.

Два проекта Universal Distribution сменили свои даты. Драмеди ОТПУСК ПО-КОРЕЙСКИ появится на экранах на неделю позже запланированного – 4 января 2024 года, а триллер ВЕНДИГО – ДЕМОН СМЕРТИ ушел с 14 декабря на 8 февраля 2024-го.

«Кинологистика» изменила дату выхода хоррора АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ с 25 января 2024 года на 15 февраля 2024-го.

Фото: кадр из фильма ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!