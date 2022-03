Обзор изменений графика релизов России с 21 по 27 марта

Новые «Фантастические твари», уход с даты фильма «Ампир V» и многое другое

На минувшей неделе компания Universal убрала из графика релизов картину ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА, которая стояла на 14 апреля. Ранее Universal объявила о временой остановке проката своих фильмов в России.

Долгожданный отечественный релиз, фильм АМПИР V, ушел из российского графика релизов — компания «Вольга» планировала выпуск картины на 31 марта. Кроме того, сменился прокатчик мультфильма БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ — 28 апреля вместо Sony Pictures проект выпустит «Вольга».

Проект ЛОВЕЦ ДУШ компания MDfilm перенесла с 12 мая на 26 мая. Также с 21 апреля на 12 мая уехал боевик ОТРЯД «ПРИЗРАК».

Компания «Иноекино» убрала из графика перевыпуск легендарного фильма Квентина Тарантино КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО, который стоял 31 марта. Кроме того, компания заявила на 14 апреля картину ВНЕ ЗАКОНА.

Несколько перевыпусков также заявило «Наше кино»: так, на 5 мая встала военная драма БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, в эту же дату выйдет картина ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ.

Пакет изменений и новинок заявила Capella Film: фильм ЗЕЛЕНАЯ КНИГА Питера Фаррелли стартует в российских кинотеатрах 5 мая. Также с 9 июня в отечественный прокат выйдет ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС Томаса Яна. Кроме того, на широких экранах будут показаны драма УЛЕЙ (с 12 мая), триллер ТОЧКА КИПЕНИЯ (с 26 мая) и фэнтези-хоррор ОГР (с 30 июня). Из графика релизов выбыла картина КОМНАТА ЧУДЕС, которая была заявлена на 16 июня. Что касается переносов, Capella Film выпустит драму НЕВИДИМЫЙ МИР 16 июня вместо 26 мая, а комедию НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ — 28 июля вместо 7 июля.

«Экспонента Фильм» перенесла фильм ужасов SHEPHERD с 16 июня на 26 мая, а проект THE LAST THING MARY SAW — с 7 июля на 16 июня. Также фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ переехал с 26 мая на 12 мая.

На 14 июля «Парадиз» поставил перевыпуск картины ДИТЯ ТЬМЫ. Кроме того, криминальная драма ТЕД К встала 5 мая, драма УХОВЕРТКА переехала с 24 марта на 2 июня, а картина ЭТОМУ БЫТЬ! встала на 19 мая вместо 12 мая. Фильм ужасов ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ также ушел с 5 мая на 6 октября.

Анимационный проект MIA AND ME: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ компания TenLetters перенесла с 12 мая на 16 июня. На 12 мая Russian World Vision поставила отечественный фильм РЕШАЛА: БРАТ. Компания «Каропрокат» заявила проект СТИКЕР на 21 апреля.

Также в российский кинотеатрах с 7 апреля стартует перевыпуск картины БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ.