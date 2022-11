Обзор изменений графика релизов России с 21 по 27 ноября

Фильмы ужасов, мелодрамы, анимация и многое другое

На минувшей неделе компания «Централ Партнершип» заявила на 12 января семейную картину ОДНИ НА КАНИКУЛАХ.

На 22 декабря встал триллер ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС, прокатчиком которого выступит Global Film. Фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ дистрибьютор перенес с 12 января на 9 февраля 2023-го, мультфильм РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ переехал с 19 января на 23 февраля, а анимационный проект ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ — с 5 января на 9 февраля.

Проект FRIENDSHIP GAME прокатчик World Pictures поставил на 16 марта, фильм ужасов FROM BLACK заявлен на 4 мая, а хоррор LA EXORCISTA — на 27 апреля. Фильм ужасов KINDERFANGER дистрибьтор перенес с 19 января на 2 февраля, триллер FEAR THE INVISIBLE MAN — со 2 марта на 30 марта, мексиканский фильм ужасов EVIL EY выйдет в прокат 19 января вместо 16 марта, а фильм ужасов SOUND OF SILENCE — 2 марта вместо 30 марта. Триллер MAN’S SON переехал на 13 апреля с 8 декабря, а боевик ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ — на 16 февраля со 2 февраля.

Изменения также представила «Экспонента Фильм»: фильм ужасов A SAVANNAH HAUNTING встал на 2 февраля 2023-го, комедия MAYBE I DO — на 9 февраля, проект SMOTHER прокатчик выпустит 27 мая, а фильм ВОСКРЕСШИЕ — 23 марта. Фантастический проект (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ переехал с 9 марта на 1 июня, комедия ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ СЕМЕЙКА — с 12 января на 9 марта, а фильм ужасов СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД выйдет в прокат 11 мая вместо 23 марта.

Кинокомпания «Вольга» выпустит фильм ужасов 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА в российский прокат 19 января. Мелодрама ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЮБОВЬ? встала на 9 февраля 2023 года.

Драму АЛЬМА И ОСКАР компания «Ракета Релизинг» покажет в кинотеатрах с 26 января 2023 года, байопик БЕЗОС заявлен на 23 февраля, картина КОБИ БРАЙТ стартует в прокате со 2 марта, а фильм ЛЮБОВНЫЕ ШТУЧКИ — с 14 февраля.

Картину ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА «Наше кино» заявило на 2 марта 2023 года. Фильм КОШМАР прокатчик выпустит 6 апреля, а российский триллер ЭСКОРТНИЦА — 8 марта. Фэнтези МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК переехало с 29 декабря 2022-го на 9 февраля 2023 года.

Большой пакет изменения также заявила компания «Парадиз»: фильм ужасов ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ встал на 30 марта 2023 года, проект ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА заявлен на 9 февраля, а приключенческий релиз КОРОЛЬ АРТУР – 2 марта. Мюзикл ЛУЧШИЕ ДНИ выйдет в прокат 4 мая, вестерн ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО с Николасом Кейджем в главной роли прокатчик поставил на 19 января, а приключенческую картину ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ — на 26 января. Новую дату релиза получил криминальный триллер БОГ – ЭТО ПУЛЯ — релиз ушел на дату 23 февраля. Фильм БРАТСТВО ЧЕТЫРЕХ «Л» переехал с 19 января на 2 февраля, комедийная драма ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА — с 8 декабря 2022-го на 13 апреля 2023 года. Триллер МАРЛОУ с Лиамом Нисоном и Дайан Крюгер в главной роли выйдет в прокат 8 марта вместо 1 декабря 2022-го, картина МЭГГИ МУР(Ы) перенесена с 15 декабря 2022-го на 20 апреля 2023 года. Драму НА ОДНОМ КРЫЛЕ прокатчик выпустит 6 апреля 2023 года, а проект ТРИ МУШКЕТЕРА — 23 марта 2023-го.

Комедию БИТВА ШЕФОВ компания Capella Film выпустит 12 января вместо 26 января. На освободившуюся дату встает фантастический триллер ТЕЛЕКИНЕЗ. Компания Кино.Арт.Про вновь перенесла прокат отечественной драмы НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ — фильм выйдет в прокат 8 декабря вместо 1 декабря.

Прокатчик Plan B убрал из графика релизов боевик PAUL DOOD’S DEADLY LUNCH BREAK, стоявшая 15 декабря. Также без даты проката остался триллер ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ, которую компания «Артхаус» планировала выпустить 1 декабря 2022-го.