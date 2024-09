Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 сентября 2024 года

«Мария» с Анджелиной Джоли, новая работа Роберта Земекиса с Томом Хэнксом и много перевыпусков класс

На минувшей неделе «КарроПрокат» заявил громкий голливудский релиз ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ – новый фильм Роберта Земекиса с Томом Хэнксом и Робин Райт выйдет в российский прокат 5 декабря. Компания также выпустит подростковую мелодраму Евгении Тирдатовой ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ (16 января 2025 года).

«Парадиз» объявил дату выхода байопика МАРИЯ с Анджелиной Джоли – лента Пабло Ларраина из программы Венецианского кинофестиваля дебютирует на экранах 28 ноября.

«Атмосфера Кино» поставила на 3 апреля 2025 года ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ от Кинокомпании братьев Андреасян – полнометражную экранизацию произведений Виктора Драгунского.

World Pictures устроил большую перестановку релизов. Сразу два проекта ушли на 13 февраля 2025 года – ЗОЛУШКА: КРОВАВЫЕ ТУФЕЛЬКИ (прошлая дата – 3 октября) и THE WELL (прошлая дата – 7 ноября). Семейное фэнтези WOOF WOOF DADDY переместилось с 10 октября на 20 февраля 2025 года, комедия КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ ИЛИ, О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ – с 21 ноября на 6 марта 2025 года, хоррор СОМНИЯ – с 5 декабря на 20 марта 2025 года, а фильм ужасов DOMINION OF DARKNESS – со 2 января 2025 года на 27 февраля 2025-го. Новинка АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ встала на 16 января 2025 года, которую раньше занимал другой хоррор THE CURSED LAND – теперь ему пришлось уйти на 27 марта 2025 года. Еще одной новинкой станет ужастик ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: НЕКРОНОМИКОН (30 января 2025 года). Помимо этого, в прокатный график вернулся фильм СИНИСТЕР: НОВЫЕ ДУШИ (2 января 2025 года).

«Вольга» выпустит в прокат драматический триллер КОНЧИТСЯ ЛЕТО с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым. Премьера картины состоится на грядущем кинофестивале «Маяк» в Геленджике.

«Иноекино» вернет на большие экраны сразу три культовых ленты – драму Бернардо Бертолуччи КОНФОРМИСТ (14 ноября), аниме АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ Хиромасы Ёнэбаяси (5 декабря) и байопик Милоша Формана АМАДЕЙ (12 декабря). Новый французский мультфильм НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ ЗВЕРУШЕК, в свою очередь, дебютирует 26 декабря.

«Наше кино» убрала из сетки релизов проект ПОЮЩИЙ КИТ, который стоял на 22 мая 2025 года.

«Централ Партнершип» заявила 17 ноября криминальный детектив СВИДАНИЕ С МОНСТРОМ с Анной Кендрик.

«Про:взгляд» выпустит в прокат фильм открытия Берлинале этого года – драму МЕЛОЧИ ЖИЗНИ с Киллианом Мерфи (6 марта 2025 года). Также в числе новинок – криминальный боевик Я, ПАЛАЧ (15 мая 2025 года) и мелодрама JANE AUSTEN WRECKED MY LIFE (26 июня 2025 года). Комедия В БАНЮ! с Михаилом Тройником сменила дистрибьютора (ранее ее заявляла в своем пакете «Вольга») и дату – ее релиз запланирован на 7 ноября. Ранее там стоял хоррор ВОПЛЬ с Эстер Эспозито, которую теперь предстоит уйти на 13 февраля 2025 года. Комедийный триллер ЗОМБИ-КЕНГУРУ ушел с 12 декабря на 17 апреля 2025 года, хоррор ПРИШЕСТВИЕ ДЕМОНА – с 6 марта 2025 года на 27 марта 2025-го, а триллер ШУМ – с 1 мая 2025 года на 5 июня 2025-го. Также в график релизов вернулся экшн ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ, теперь его выход запланирован на 17 июля 2025 года.

Четыре новинки на 2025 год заявил «КИНО.АРТ.ПРО» – МОЙ ПАРЕНЬ – ПРИНЦ (27 февраля), КРОВАВЫЙ МАТЧ (13 марта), ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН (27 марта) и ПРИЗРАЧНЫЙ ПОЕЗД (24 апреля).

«ПилотКино» выпустит фильмы АЭРОФОБЫ (17 октября) и Я СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ (14 ноября). Последняя дата оказалась довольно популярной у других дистрибьюторов.

Так, например, «Пионер» сдвинул на 14 ноября итальянскую комедию АКАДЕМИЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ, которая должна была выйти на неделю раньше (7 ноября).

Global Film, в свою очередь, перенес на 14 ноября мелодраму ГЛУБОКИЕ ОТНОШЕНИЯ, а на ее прошлую дату – 5 декабря – поставил экшн-хоррор ДРУГОЙ МИР: ГОД ВОЛКА, на время выбывавший из прокатной сетки.

«СБ Фильм» поменяла местами два своих проекта – теперь фильмы ДВОЙНАЯ ИГРА и ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ выйдут 31 октября и 14 ноября соответственно.

MVK поставил очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №175 на 2 ноября, а хоррор ПОЖИРАТЕЛЬ ГРЕХОВ – на 21 ноября. Universal Distribution, наоборот, приняла решение перенести драму ДИКИЙ АЛМАЗ с 21 ноября на 5 декабря.

TenLetters заявила на 21 августа 2025 года проект под названием МЕГА-ЛЕГО.

Фото: кадр из фильма ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ