Обзор изменений графика релизов на неделе с 17 по 23 апреля

Неуклюжая школьница, группа KISS и смешарики

Planeta Inform Film Distribution заявила релиз скандинавской семейной комедии ТАНЦУЮЩАЯ КОРОЛЕВА на 24 августа. Художественный фильм РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД от TenLetters, посвященный становлению группы KISS, Донны Саммер и Village People, выйдет на экраны 8 июня вместо 25 мая

Релиз «НМГ Кинопрокат» СМЕШАРИКИ, прежде известный как СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО, назначен на 19 октября. Картина ЧУЖАЯ этого же дистрибьютора увидит свет 7 июля. «Наше кино» представит проект ЯГА СПАСАЕТ МИР 10 августа. Семейный релиз Capella Film ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ российские зрители увидят после 27 июля.

В День победы 9 мая компания «Кинотайм» предложит российскому зрителю серию научно-фантастических короткометражных фильмов, за основу части которых взяты произведения Кира Булычева. Это ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ; ПОЛОМКА НА ЛИНИИ и ШУМ ЗА СТЕНОЙ.

«Вольга» перенесла выход громкого релиза ПЕРЕВОДЧИК Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли с 18 мая на 1 июня; мировая премьера картины состоялась 19 апреля. БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ и СТОП-СЛОВО поменялись в расписании местами: первый фильм выйдет на экраны 25 мая, а второй — 8 августа.

Поменялись местами и релизы компании «Экспонента Фильм». (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ стоят на 29 июня, а хоррор ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ — на 22 июня.

Проект компании Global Film РАЗВОД ПО-ГЕЙМЕРСКИ поменял дату выхода: в широкий прокат фильм выйдет 10 августа, а не 15 июля, как планировалось.

Новую дату релиза ждет документальный фильм о британской королеве ЕЛИЗАВЕТА II (PNR).