Обзор изменений графика релизов на неделе 17-23 июня 2024 года

Новый «Хеллбой», французский ремейк «Холопа» и многое другое

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил сразу три новинки – французский ремейк кассового хита с Милошем Биковичем ХОЛОП. ОДНАЖДЫ ВО ФРАНЦИИ (8 августа), а также комедии БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (26 сентября) и ЛОТЕРЕЯ (30 января 2025 года). Фантастический экшн ПОСЛЕДНИЙ РОНИН сдвинулся чуть ближе к Новому году – теперь он выйдет 26 декабря, а не 19-го. Триллер Алексея Чумакова В ПОИСКАХ ПРИЗРАКОВ временно пропал из графика – его релиз был запланирован на 8 августа.

«КарроПрокат» выпустит в российский прокат новую экранизацию комикса ХЕЛЛБОЙ от со-режиссера АДРЕНАЛИНА Брайана Тейлора. Она появится на экранах 19 сентября.

Драма ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ выбыла из прокатной сетки. Европейский проект, прокатом которого занимается «Наше кино», должен был дебютировать 18 июля.

Три новых фильма анонсировала «Вольга» – ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК с Себастьяном Стэном (3 октября), ЛЕС ЧУДЕС (31 октября) и ЕРЕТИК (14 ноября).

Также на 3 октября встало драмеди ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ по сценарию покойного Александра Рогожкина. Релизом проекта занимается «НМГ Кинопрокат». Компания также перенесла комедию ВЫБЕРИ МЕНЯ с 4 июня на 15 августа.

Большую перестановку релизов устроил World Pictures. Лента NEW NORMAL ушла на 8 августа, а ее прошлую дату, 25 июля, занял криминальный триллер СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ, ранее заявленный на 22 августа. Две картины покинули 1 августа – ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ и ЗОЛУШКА: КРОВАВЫЕ ТУФЕЛЬКИ – теперь они выйдут 29 августа и 3 октября соответственно. В свою очередь, хоррор THE WELL ушел с 29 августа на 10 октября, а новый ужастик АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ, наоборот, занял освободившееся 1 августа. Мультфильм ТАЙНА ПЛАНЕТЫ РОБОТОВ сдвинулся с 15 августа на 12 сентября.

Три новинки заявила «Кинологистика» – ЗАКЛЯТЬЕ: СЛУГИ САТАНЫ (25 июля), ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ КАНИКУЛЫ (1 августа) и ФОРСАЖ. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! (8 августа). Помимо этого, семейное фэнтези КАСПЕР И ПИРАТЫ сдвинулось с 11 на 25 июля, а ранее стоявший там фантастический триллер БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ переместился на 15 августа. Хоррор НЕЧИСТЬ В СЕУЛЕ, в свою очередь, ушел с 1 на 22 августа.

«Ракета Релизинг» также сдвинула британский фильм ужасов ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА 3. ВОСКРЕШЕНИЕ на 25 июля. Первоначально он должен был выйти в прокат неделей раньше.

Криминальная комедия НЕНАСЫТНЫЕ ЛЮДИ, выпуском которой занимается «Парадиз», переместилась с 17 на 24 октября. Там ранее стоял байопик МЕСЬЕ АЗНАВУР с Тахаром Рахимом, который теперь выйдет на неделю позже, 31 октября.

«КИНО.АРТ.ПРО» выпустит российское драмеди ЛГУНЬЯ с Елизаветой Ищенко 5 сентября. На эту же дату Global Film заявил триллер SAINT CLAIRE с Беллой Торн. Помимо этого, компания сдвинула семейную комедию МОЙ ПИНГВИН с Жаном Рено на более раннюю дату – лента дебютирует 22 августа, а не 19 сентября.

«Пионер» анонсировал релиз документального проекта ЛИНЦЕССА. ТАЙНЫ ЛЕСА на 18 июля. Он рассказывает о жизни семейства рысей, жизнь которых редко становится доступна обычному глазу.

Фото: кадр из фильма ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК