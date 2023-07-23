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Обзор изменения графика релизов на неделе 17-23 июля

Автор: Кирилл Шамсутдинов

23 июля 2023

Новый Вуди Аллен и ромком с Ивлеевой

На минувшей неделе компания «Атмосфера кино» анонсировала выход сказочной романтической комедии МАЛЬВИНА с Мариной Васильевой, Анастасией Ивлеевой и Никитой Ефремовым. Релиз фильма намечен на 28 марта 2024 года.

Драмеди МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ с Джоном Малковичем выйдет на российские экраны 11 января 2024 года. Еще один праздничный проект, на этот раз, детский — ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ переехал с 4 января 2024 года на 30 ноября. Фильм БОЛЬШАЯ ГОНКА. ЛЯНЧА ПРОТИВ АУДИ вместо 30 ноября появится в кинотеатрах 8 февраля 2024 года. 

Компания «Вольга» объявила о том, что новый фильм Вуди Аллена COUP DE CHANCE выйдет в России. В отечественном прокате проект получил название ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ. Ленту можно будет увидеть после 28 сентября. Среди других проектов компании — новая работа Михаила Местецкого ГОД РОЖДЕНИЯ (9 ноября) и мультфильм THE INSEPARABLES, (23 ноября).

«Наше кино» заявило детский фильм ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ 2 по книгам Маргит Ауэр и Нины Дуллек на 5 октября. Остросюжетная картина ИЗ ГЛУБИНЫ ушла с даты 17 августа. 

Еще один фильм, пока оставшийся без даты релиза — ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ, который «СБ Фильм» планировал выпустить 24 августа. 

Два новых релиза у «Экспонента Фильм»: это BOUDICA, которая выйдет 2 ноября и IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS, релиз которого намечен на 30 ноября. Проект этого же прокатчика под названием FORCE OF NATURE: THE DRY 2 увидит свет 18 января 2024 года вместо 2 ноября. ДОМ-ЛОВУШКА переехал с 7 сентября на 5 октября. Хоррор ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ российские зрители увидят после 28 сентября, а не 5 октября, как было запланировано. 

Китайский мультфильм МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ попадет на отечественные экраны 21 сентября вместо 19 октября. Сместилась дата выхода фильма ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ: с 21 сентября на 7 сентября. УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ. МИРОВОЙ УРОВЕНЬ переехали с 28 сентября на 12 октября.

Фото: промо фильма ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ

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