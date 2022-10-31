Обзор изменений графика релизов России с 24 по 30 октября

Перенос «Изумительного Мориса», отечественные новинки и другое

Из графика релизов выбыл проект 14+: ПРОДОЛЖЕНИЕ, который «Централ Партнершип» заявляла на 3 ноября. Кроме того, прокатчик поставил на 16 февраля 2023 года военную драму ПРАВЕДНИК Сергея Урсуляка.

С 15 декабря 2022-го на 26 января 2023 года кинокомпания «Вольга» перенесла прокат анимационного проекта ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС.

Мистический триллер ДРУГАЯ компания Planeta Inform Film Distribution выпустит в российский прокат 8 декабря, а 24 ноября — документальный проект КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II.

На 27 апреля 2023 года «Каропрокат» заявила комедию ЮРА ДВОРНИК с Денисом Власенко и Антоном Кузнецовым. Дату проката сменила драма ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК Петра Тодоровского с 10 ноября 2022-го на 2 марта 2023-го.

Изменения в графике своих релизов представила компания «Атмосфера кино»: САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА Алексея Попогребского ушла с 23 февраля на 16 ноября 2023 года, а картина ЧЕКАГО — со 2 февраля на 23 февраля 2023-го.

Новым прокатчиком военного экшена ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ стала компания «Экспонента Фильм» — релиз проекта запланирован на 1 декабря этого года. Драму ДВОЙНОЙ ОБМАН МАДЛЕН КОЛЛИНЗ дистрибьютор перенес с 15 декабря на 8 декабря, а триллер ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО встал на освободившуюся дату.

Отечественную комедию ГРИША СУББОТИН компания АВК’PRO выпустит в прокат 17 ноября. Russian World Vision заявила на 8 декабря картину ДОН ЖУАН с Тахаром Рахимом в главной роли.

Компания «Про:взгляд» на 19 января 2023 года поставила драму МОЛОДОСТЬ Дмитрия Давыдова, а также перенесла с 24 ноября на 1 декабря прокат южнокорейкого фильма ПОМНИТЬ.

Драма НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ Дмитрия Поплаухина будет выпущена в прокат 17 ноября компанией КИНО.АРТ.ПРО. На эту же дату встала картина ТОРИ И ЛОКИТА братьев Дарденнов.