Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 августа 2024 года

Перевыпуск классики Хаяо Миядзаки и много переносов

На минувшей неделе «НМГ Кинопрокат» сдвинул релиз отечественной комедии УРАЛОЧКА с 19 сентября на 5 декабря.

Три новых проекта заявила «Экспонента Фильм» – HOW TO MAKE MILLIONS BEFORE GRANDMA DIES (28 ноября), OUT OF THE NEST (16 января 2025 года) и DEATH WHISPERER 2 (23 января 2025 года). Хоррор ЗАМОК ДЬЯВОЛА дебютирует на неделю позже запланированного – 17 октября. Ранее там стоял другой фильм ужасов ДОМ АДА. ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПОТУСТОРОННЕГО, который теперь переместился на 19 декабря. Оттуда, в свою очередь ушел хоррор ROSARIO – теперь он выйдет в прокат только 3 апреля 2025 года. На две недели позже дебютирует мультфильм для взрослых SPERMAGEDDON – он сдвинулся с 16 на 30 января 2025 года.

«АВК’PRO» анонсировала релиз российского драмеди ХУЖЕ ВСЕХ на 3 октября. Дебютный фильм Александры Кармаевой в этом году открывал программу «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля.

«Парадиз» перенесла новый хоррор Стивена Содерберга ПРИСУТСТВИЕ ближе к американской дате – теперь лента дебютирует 16 января 2025 года, а не 13 марта 2025-го, как было запланировано.

«Иноекино» выпустит 26 сентября в российский прокат культовое аниме Хаяо Миядзаки ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ. Помимо этого, компания также заявила драматический хоррор СПИ на 17 октября.

World Pictures сдвинула слэшер УЖАСАЮЩИЙ 3 на более раннюю дату – теперь триквел популярной хоррор-франшизы появится на экранах 10 октября, а не 24-го. Перевыпуск второй части УЖАСАЮЩЕГО, в свою очередь, переехал ближе к новинке – на 3 октября (прошлая дата – 19 сентября). Прокатчик поставил на новые даты картины ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: ОБИТЕЛЬ ЗЛА (перенос с 29 августа на 5 сентября) и ПЯТНИЦА, 13-Е: НОВАЯ ГЛАВА (перенос с 12 сентября на 12 декабря).

Universal Distribution временно убрала из графика фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО. Релиз ленты был запланирован на 5 сентября.

Фото: кадр из фильма ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ