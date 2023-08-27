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Обзор изменения графика релизов на неделе 21–27 августа

Автор: Илья Кувшинов

27 августа 2023

Отечественные фестивальные проекты, хорроры и триллеры

На минувшей неделе «Атмосфера кино» заявила сразу несколько новых проектов, два из которых – отечественные. Драма Юрия Мороза ЛУНАТИКИ, получившая приз за лучший сценарий на кинофестивале «Выборг 2023», появится на экранах 21 декабря, а военная драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» с Антоном Шагиным выйдет в прокат 14 марта 2024 года.

Среди других новинок компании – семейная лента ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (19 октября), байопик СТАЛЬНАЯ ХВАТКА с Заком Эфроном и Джереми Алленом Уайтом (4 января 2024 года) и хоррор ПАУТИНА СТРАХА (15 февраля 2024 года). Французская мелодрама МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ с Джоном Малковичем и Фанни Ардан переехала с 11 января 2024 года на 28 декабря.

«Парадиз» объявил дату выхода триллера ДОРОГА ОТЧАЯНИЯ с Мэлом Гибсоном – лента появится в прокате 19 октября. Компания также выпустит романтический триллер МАРМЕЛАД со звездой «Очень странных дел» Джо Кири 9 ноября.

Reflexion Films анонсировала даты двух фестивальных релизов. Молодежная драма МИТТЕЛЬМАРШ, которая в 2022 году участвовала в фестивале «Окно в Европу», выйдет на экраны 28 сентября, а драмеди НИША, ставшая обладателем одной из главных наград фестиваля кинодебютов «Дух огня» в этом году, появится в прокате 16 ноября.

«Вольга» заявила французский триллер КОШКИ-МЫШКИ на 26 октября.

Несколько картин World Pictures сменили даты: ужастик ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. СТРАНА ПРИЗРАКОВ переехал с 28 сентября на 5 октября, а комедийный триллер с Кевином Спейси ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ, ранее стоявший на этой дате, ушел на 9 ноября. Хоррор ПИЛА. ДЖОКЕР теперь выйдет на новогодних праздниках – 4 января 2014 года, вместо запланированного 19 октября, а его дату займет тайский триллер МЕГАЗАВР (прошлая дата – 4 января 2014 года).

Четыре проекта компании остались без дат релиза – испанская комедия КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ, ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ от режиссера Алекса де ла Иглесиа (прошлая дата – 2 ноября), британский триллер ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ВОЗВРАЩЕНИЕ (прошлая дата – 16 ноября), байопик MIRANDA'S VICTIM (прошлая дата – 30 ноября) и хоррор GHOST WITHIN (прошлая дата – 7 декабря).

Компания «Централ Партнершип» выпустит полнометражный фильм МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ на неделю раньше запланированного – 23 ноября вместо 1 декабря. «Наше кино», наоборот, передвинуло комедию НОВОГОДНИЙ ШЕФ с Павлом Прилучным ближе к праздникам – с 7 декабря на 14-ое.

Также свои даты сменили несколько картин Capella Film. Французский триллер с Гийомом Кане КАТАСТРОФА выйдет в прокат 9 ноября вместо 12 октября, а стоявший на этой дате испанский хоррор ДРУГИЕ: ПРОКЛЯТИЕ КУКУШКИ ушел на 14 декабря. Комедия ПАПА, НЕ ЗВЕЗДИ появится на российских экранах 5 ноября, а не 26 октября. Из списка релизов пропали экшн-триллер УГРОЗА (прошлая дата – 23 ноября) и драма ГОРОД СТРАХА с Сэди Синк и Эриком Бана (прошлая дата – 7 декабря).

«Экспонента» поменяла местами даты своих релизов – тайваньский хоррор THE BRIDGE CURSE. RITUAL встал с 12 октября на 9 ноября, а его прошлую дату занял триллер ДОМ-ЛОВУШКА.

Фото: кадр из фильма МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ

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