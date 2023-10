Обзор изменения графика релизов на неделе 23–29 октября

Новые проекты с Пирсом Броснаном и Эмбер Херд, фестивальные работы и переносы фильмов

На минувшей неделе «Парадиз» заявил две новых картины – хоррор ПРОПАВШИЕ В НОЧИ (30 ноября) и драму ПОСЛЕДНИЙ СТРЕЛОК с Пирсом Броснаном (14 декабря). Комедийный детектив НАНДОР ФОДОР И ГОВОРЯЩИЙ МАНГУСТ с Саймоном Пеггом и Кристофером Ллойдом, в свою очередь, изменил дату – лента ушла на неделю вперед, с 16 на 23 ноября.

«Вольга» выпустит комедийную мелодраму МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА с Диланом Спроусом 1 февраля 2024 года.

«Атмосфера кино» устроила перестановку своих релизов. Новая работа Николая Арселя МЕЧ КОРОЛЯ с Мадсом Миккельсеном в главной роли появится на экранах раньше запланированного – 11 января 2024 года. Ранее стоявшая на этой дате мелодрама МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ с Фанни Ардан и Джоном Малковичем ушла на 15 февраля 2024 года, заняв место ПАУТИНЫ СТРАХА – теперь французский хоррор переместился на 18 апреля 2024-го. Компания также анонсировала выход байопика ОБНАЖЕННАЯ МУЗА о художнике Пьере Боннаре – фильм-участник Каннского кинофестиваля выйдет в России 9 мая 2024 года.

«Наше кино» заявило отечественную ленту МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН на 27 июня 2024 года.

Пять проектов «Экспоненты» сменили свои даты. Хоррор АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ ушел с 14 декабря на 4 января 2024 года, а на его место встал ужастик ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА. Хоррор THE PRAYER, в свою очередь, переместился с 4 января 2024 года на 29 февраля 2024-го. Местами также поменялись семейная драма БЕЛАЯ ПТИЦА. НОВОЕ ЧУДО и байопик ОДНА ЖИЗНЬ с Энтони Хопкинсом – теперь они выйдут 15 февраля 2024 года и 11 апреля 2024-го соответственно.

Две новых картины заявила «Кинологистика» – фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ (11 января 2024 года) и боевик АГЕНТ 9 (18 января 2024 года). Хорроры CRACKED и АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ поменялись местами и появятся на экранах 28 декабря и 25 января 2024-го соответственно. Еще один ужастик компании НЕ СМОТРИ ТУДА временно выбыл из графика релизов. Выход картины был запланирован на 4 января 2024 года.

«Иллюзион кино» выпустит новый триллер с Эмбер Херд 13 ПРИШЕСТВИЙ ДЬЯВОЛА 23 ноября. Компания также анонсировала дату выхода британского хоррора АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, который появится на экранах 1 января 2024 года.

«ПилотКино» заявило южнокорейский комедийный боевик ОБРУШЕНИЕ на 30 ноября, а итальянскую комедию РОЖДЕСТВО В ПОДАРОК на 21 декабря.

«Пионер», в свою очередь, сдвинул мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДА ВИНЧИ на неделю раньше – теперь картина появится в прокате 30 ноября.

World Pictures выпустит две новых картины – фильм-концерт MY SHINEE WORLD, посвященный 15-летию южнокорейского бойз-бенда SHINee (30 ноября), и комедию THE NIGHT MY DAD SAVED CHRISTMAS (11 января 2024 года).

Также два свежих проекта появились в линейке «КИНО.АРТ.ПРО» – мелодрама Стаси Венковой ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ (13 февраля 2024 года), дебют которой состоялся в рамках конкурсной программы ММКФ «Русские премьеры», и любовная драма АЛЫЕ ПАРУСА с Луи Гаррелем (7 марта 2024 года).

Фото: кадр из фильма МЕЧ КОРОЛЯ