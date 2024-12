Обзор изменений графика релизов на неделе 23-29 декабря 2024 года

Спин-офф про Весельчака У с Александром Петровым, «Школа мистера пингвина» и много переносов

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил на 15 апреля 2027 года спин-офф картины СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД – фантастическую ленту ВЕСЕЛЬЧАК У с Александром Петровым в главной роли.

«Атмосфера кино» анонсировала две новинки – ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ДЕМОНОВ (20 марта) и ШКОЛА МИСТЕРА ПИНГВИНА (10 апреля). В свою очередь, триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК ушел с 20 марта на 13 февраля.

Global Film добавил в график сразу пять проектов: ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР (13 марта), OUT OF CONTROL (24 апреля), СНЫ О НЕЙ (8 мая), МОЯ ПАНДА (15 мая) и THE GOLDSMITH'S SECRET (5 июня). Экшн МАСТЕР с Джейсоном Стэтемом переместился с 27 марта на 10 апреля, а драма О, КАНАДА с Ричардом Гиром и Умой Турман – с 6 марта на 20 февраля.

«Наше кино» сдвинуло хоррор ОБОРОТЕНЬ с 16 на 30 января.

«Про:взгляд» перенес испанский фильм ужасов ВОПЛЬ с Эстер Экспозито на неделю позже – теперь он выйдет 6 февраля, а не 30 января.

World Pictures заявил несколько новинок – СУБСТАНЦИЯ: ИДЕАЛ (13 февраля), SAINT CATHERINE (20 июня) и PEREWANGAN (10 июля). ИГРА В КАЛЬМАРА: ПЕРЕЗАГРУЗКА переместилась с 23 января на 27 февраля. Ранее там стоял хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: НЕКРОНОМИКОН, который теперь ушел на 13 февраля. Картина УЖАСАЮЩИЕ, в свою очередь, покинула 13 февраля и сдвинулась на 3 апреля. Помимо этого, комедийный хоррор МИККИ МОНСТР с Микки Маусом из «Паровозика Вилли» в роли антагониста переместился с 30 января на 20 марта.

«Экспонента Фильм» поменяла местами два своих релиза – КРУШЕНИЕ МИРА и ДЫХАНИЕ ШТОРМА. Теперь они выйдут 13 марта и 10 апреля соответственно.

Сразу три компании заявили новые проекты на 13 февраля: ТВОЙ ЦВЕТ («Русский Репортаж»), РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА (Ray of Sun Pictures) и ПОВЕЛИТЕЛЬ: СВЯЩЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО (АО «Синема Парк»).

«Парадиз» поставил на 26 июня триллер PRETTY THING с Алисией Силверстоун. Мультфильм ПИНОККИО И ВОЛШЕБНАЯ ВОДА (1 мая), в свою очередь, покинул прокатный график.

20 февраля также заняли две новинки – ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНИЙ СТРИМ («Ракета Релизинг») и РАЗРУШАЯ ЛЕД («Центр документального кино»).

Фото: кадр из фильма ШКОЛА МИСТЕРА ПИНГВИНА