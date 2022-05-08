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Обзор изменений графика релизов России со 2 по 8 мая

Автор: Виолетта Палий

8 мая 2022

Проекты АВК’PRO, анимация, перевыпуск «Служанки» и многое другое

Компания «Централ Партнершип» убрала из графика релизов казахскую картину ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ — ее прокат был запланирован на 12 мая. 

АВК’PRO — новая структура АВК, которая займется продвижением и прокатом кинокартин — заявила свои первые релизы на первый месяц лета: 9 июня в кинотеатрах страны выйдет молодежный романтический фильм НОВЕНЬКИЙ, а 30 июня — отечественный хоррор ЧЕРНАЯ ГОРА. 

Комедию ГРОЗНЫЙ ПАПА компания «Каропрокат» поставила на 27 октября. Кинопрокатчик «Белые ночи» заявил две новинки: мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ встал на 19 мая, а релиз ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА — на 23 июня. 

Два перевыпуска заявил «Престиж Кино»: южнокорейская драма СЛУЖАНКА выйдет в прокат 26 мая, а картина СТРАШНЫЕ СКАЗКИ с Сальмой Хайек в главной роли — 12 мая. 

Комедийную драму ГЛАВНАЯ РОЛЬ с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом компания «Про:взгляд» перенесла с 9 июня на 16 июня. «Экспонента Фильм» подвинула семейный проект КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК на 14 июля со 2 июня. Кроме того, южнокорейский боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД 2 компания «Парадиз» поставила на 30 июня вместо 26 мая, а триллер МОДЕЛЬ прокатчика TenLetters переехал с 26 мая на 2 июня.

19 мая в российских кинотеатрах выйдет драма ЧЕТЫРЕ ХОРОШИХ ДНЯ с Милой Кунис и Гленн Клоуз в главной роли.

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