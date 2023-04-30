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Обзор изменений графика релизов на неделе с 24 по 30 апреля

Автор: Кирилл Шамсутдинов

30 апреля 2023

Хорроры, боевики и детское кино

На минувшей неделе «Атмосфера кино» сдвинула дату релиза УИКЕНД С БАТЕЙ. Комедия с Робертом де Ниро выйдет в прокат не 1 июня, а 15 июня. 

«Централ Партнершип» заявил даты двух новых проектов: детская приключенческая картина ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО выйдет на экраны накануне Дня знаний 31 августа, а байопик ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА о путешественнике Федоре Конюхове в исполнении Федора Бондарчука — 5 октября. Помимо этого CP будет прокатывать ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ вместо компании «Экспонента фильм», он выйдет на экраны 13 июля. Драмеди ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА переехала с 1 июня на 8 июня. 

Пакет хорроров и триллеров заявила компания World Pictures. ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. СТРАНА ПРИЗРАКОВ зрители увидят после 13 июля, FRANKENSTEIN LEGACY — после 17 августа. Релиз THE ANCESTRAL назначен на 8 августа. Французский фильм ужасов PANDEMONIUM выйдет под Хэллоуин, 31 октября. Триллер в духе ПИЛЫ под названием DARK GAME сменил дату с 9 сентября на 9 октября. ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ переехал с 13 июля на 19 октября. 

Ряд остросюжетных фильмов запланировала на лето Global Film. Хоррор ДУДОЧНИК появится в прокате 8 июня, триллер ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ с Мэлом Гибсоном и Кейт Босворт — 29 июня. Российские зрители увидят Николаса Кейджа в фильме СХВАТКА С ДЬЯВОЛОМ 20 июля, а Лиама Нисона — в картине ЗАЛОЖНИКИ 24 августа. Французский боевик ЧУЖАК вместо 29 июня появится на экранах 13 июля. 

Франко-японская комедия ВКУС СЧАСТЬЯ от «Кинологистики» выйдет 8 июня. 15 июня прокатчик выпустит бразильский мультфильм ГЕРОИ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА, на эту же дату перенесен с 11 мая релиз хоррора ПОВОРОТ НЕ ТУДА. ДОМ ЗЛА. В этот день должна была состояться премьера другого фильма ужасов — ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2, он переехал на 29 июня. Релиз семейного фильма ЛОШАДЬ ЧАРЛИ запланирован на 6 июля. Отечественная драма ПОЧТИ КАК ВСЕ, которая изначально должна была поступить в кинотеатры 16 марта, выйдет 29 июня. Также прокатчик передвинул СОКРОВИЩА ТОМА СОЙЕРА с 1 июня на 22 июня.

13 июля «Вольга» выпустит фильм КРУЧЕ НЕКУДА (HIDDEN STRIKE). 24 августа кинокомпания планирует начать прокат киноадаптации поэмы Александра Пушкина РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

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