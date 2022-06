Обзор изменений графика релизов России с 6 по 12 июня

Отечественный триллер, перевыпуски итальянских комедий и многое другое

На минувшей неделе прокатчики заявили множество новинок. В частности, компания «Централ Партнершип» поставила на 15 сентября российский триллер КТО ТАМ? с Владимиром Машковым, Александрой Бортич, Кирилом Кяро и Тихоном Жизневским. Также на 7 июля заявлена картина ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, а на 8 сентября — военная драма СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.

Пакет обновлений анонсировала «Экспонента Фильм»: на 1 декабря встала картина GOLDA, а на 13 октября — британский боевик HOUNDED. Прокатчик заявил также на 29 сентября проект SOMETHING IN THE DIRT, на 19 января 2023 года запланирован выход картины THE SON Флорианна Зеллера.

Различные новинки также представила компания «ПилотКино». С 18 августа в кинотеатрах стартует перевыпуск итальянской комедии ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЛЬВЫ, с 7 июля на экранах страны выйдет комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮГ 2, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН! ПЕРЕВЫПУСК, с 4 августа — комедия ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ. ПЕРЕВЫПУСК. Кроме того, 25 августа в повторный прокат выйдет фильм МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ, еще одну итальянскую комедию СТАЖЕР прокатчик выпустит 1 сентября. На 11 августа встал перевыпуск картины СЧАСТЬЕ БЫТЬ ОДНОЙ, на 21 июля — комедий УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ. ПЕРЕВЫПУСК и ФАНТАЗЕРЫ.

На 30 июня «Кинологистика» поставила боевик КОМАНДИР, на 11 августа заявлен боевик НЕУБИВАЕМЫЙ. Кроме того, с 21 июля в российский прокат выйдет документальный фильм СВЯТИТЕЛЬ, а криминальная драма БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ переехала с 23 июня на 25 августа.

Драму КЭТ Бориса Акопова компания «Ракета Релизинг» выпустит в кинотеатрах 15 сентября. Что касается анимационных новинок, «Вольга» заявила на 15 июля мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК. На 21 июля встал фантастический проект ХРОНОС, прокатчиком которого выступает «Кинотайм». Релиз французской комедии НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ кинокомпания Capella Film перенесла с 28 июля на 14 июля.