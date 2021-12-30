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В Москве откроется прием заявок на гранты фильмам, популяризирующим образ столицы

Автор: БК

30 декабря 2021

Подать проект можно с 1 января

1 января 2022 года в Москве начнется прием заявок на гранты для кинопроизводителей, фильмы которых способствуют популяризации образа столицы. Размер финансовой поддержки — от 1 до 3 млн рублей для короткометражных картин и от 3 до 9 млн рублей для полнометражных. Фильмы, отмеченные главными призами на международных кинофестивалях, могут рассчитывать на финансовую поддержку в двойном объеме, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

«Специальные гранты для кинематографистов город выделяет не первый год. В новом году Правительство Москвы продолжит поддерживать проекты, продвигающие образ столицы в кино. Приём заявок откроется 1 января и продлится до 31 марта», — сообщила Наталья Сергунина.

Ключевое условие для получения гранта — картины должны включать планы узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую, архитектурную и культурную самобытность города. Необходимо, чтобы данные эпизоды составляли не менее 10% общего хронометража.

Заявки принимаются от российских кинопроизводителей, фильмы которых имеют прокатное удостоверение, оформленное в установленном порядке. При этом заявленные картины должны выйти в прокат не ранее 1 января 2021 года и соответствовать показателям по размеру аудитории в кинотеатрах — не менее 10 тыс. зрителей для полнометражных фильмов и не менее 3 тыс. для короткометражных работ.

Пдать заявку можно на сайте: grants.mos-kino.ru

Отдельно гранты предусмотрены для анимационных студий Москвы. Так, до 24 декабря продолжался прием заявок на гранты для создателей некоммерческой авторской анимации, получивших награды на профильных конкурсах и фестивалях. Итоги по ним будут объявлены позднее.

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