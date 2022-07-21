Российский рынок интернет-пиратства в 2021 году сократился на 15%

При этом интерес пользователей к нелегальному контенту увеличился

Рынок интернет-пиратства в России в 2021 году составил $50 млн (2,8 млрд рублей). Такие оценки приводит компания Group-IB. За год рынок сократился еще на $9 млн (-15%). До 2019 года доходы пиратов увеличились, однако затем началось их сокращение: в 2019 году — $63 млн (4 млрд рублей), в 2020 году — $59 млн. (3,7 млрд рублей), а в 2021 году — $50 млн (2,8 млрд рублей).

По оценке аналитиков, в 2021 году средний CPM (цена за 1000 показов в рекламной кампании) снизился с $5 до $3,9. Падение привлекательности такого трафика Group-IB связывает с блокировками со стороны российских регуляторов, например, подозрительных транзакций онлайн-казино и гемблинга, которые являются главными спонсорами пиратов. Другой причиной финансового кризиса пиратов стало увеличение трат на поддержание в рабочем состоянии своей инфраструктуры, т.к. количество блокировок пиратских ресурсов в России в 2021 году выросло в 2,5 раза.

При этом, как отмечают аналитики, из-за кинобума, платной подписки на видеосервисы и распространения покрытия мобильного интернета увеличился интерес российских зрителей к просмотру «пиратки». Количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов по итогам года выросло на 8,5% и составило 12,8 млрд против 11,8 млрд в 2020 году.