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Кинофестиваль «Герой» объявил программу, гостей и номинации

Автор: БК

29 апреля 2022

II Международный смотр фильмов для детей и юношества пройдет с 19 по 23 мая

II Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой», который пройдет с 19 по 23 мая в Красноярском крае, объявил программу смотра.

В этом году фестиваль получил более 1760 заявок из 112 стран мира. Члены отборочной комиссии отобрали 116 лучших кинолент от режиссеров из 36 стран. Именно эти картины, 27 из которых – эксклюзивные премьеры, составили обширный шорт-лист конкурсной и внеконкурсной программ. Их показы пройдут на 18 площадках в Красноярске, Абане, Дивногорске, Норильске и Ужуре.

Фестиваль посетят гости из Республики Беларусь, Греции, Ирана, Киргизии и разных регионов России – среди них юные артисты Виталия Корниенко и Олег Чугунов, актер и режиссер Антон Богданов, а также создатели проекта «Смешарики» и анимационного хита ФИННИК – Денис Чернов и Татьяна Белова. Гости расскажут о своих киноработах перед показами и проведут творческие встречи и мастер-классы.

Торжественная церемония открытия состоится 19 мая в 19:00 на главной фестивальной площадке – в кинотеатре «Синема Парк» (ул. Дубровинского, 1и). Первым фильмом конкурсной программы, который увидят зрители, станет ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА (реж. Анна Курбатова, Россия, 2021, 90 мин., 12+). Презентует трогательную ленту о дружбе и первой любви исполнитель главной роли – актер Олег Чугунов.

С подробной программой главных событий «Героя» можно ознакомиться на официальном сайте – geroyfilm.ru.

Всего в рамках смотра будет разыграно восемь наград, которые достанутся авторам лучших полнометражных и короткометражных, игровых, анимационных и документальных фильмов. Также на фестивале представлена специальная номинация «Кто твой Герой?», в которой будут показаны ленты от кинематографистов в возрасте до 18 лет. Среди присланных работ – три из Красноярского края, в том числе от участников киноинтенсива «Сними свое кино», прошедшего в ноябре 2021 года в ходе события «Герой: Спецпрограмма».

После завершения основной программы стартует Эхо II Международного фестиваля «Герой». С 24 мая по 30 июня избранные картины будут показаны в кинозалах по всему Красноярскому краю.

Учредитель фестиваля – министерство культуры Красноярского края, организатор – КГАУК «Енисей кино».

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