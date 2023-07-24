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Джордж Р.Р. Мартин объявил о приостановке сотрудничества с HBО

Автор: Софья Гоголева

24 июля 2023

Также он сообщил последние новости о втором сезоне «Дома Дракона»

Сделка писателя со стримингом была заморожена еще 1 июня из-за его участия в забастовке Гильдии сценаристов США. Несмотря на то, что у него остались договоренности с HBO, в настоящий момент вся работа приостановлена из-за протестов WGA. По словам Мартина, «эти забастовки на самом деле не касаются именитых продюсеров или шоураннеров; забастовка идет ради начинающих сценаристов».

«Никто не может быть уверен, но у меня плохое предчувствие, что эта забастовка будет долгой и ожесточенной. Эти протесты могут сравниться с известной забастовкой 1985 года,» — добавил писатель.

Сложившаяся ситуация не коснется производства сериала «Дом Дракона». Сценарий ко второму сезону был завершен за несколько месяцев до начала забастовки. Съемки продолжаются в Великобритании с участием актеров, которые являются членами британского профсоюза Equity, а не американского SAG-AFTRA.

Хотя Equity решительно одобряет действия своих американских коллег (у них запланирован большой митинг в поддержку SAG-AFTRA), британский закон запрещает устраивать забастовки из «чувства солидарности». Нарушителям, которые пойдут на протесты, грозят санкции от увольнения до судебного иска.

Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»

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