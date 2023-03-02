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СТС выпустит шоу с главными комиками-импровизаторами

Автор: БК

2 марта 2023

Шастун, Попов, Позов и Матвиенко займутся привычным делом

16 марта на канале СТС состоится премьера комедийного шоу «Импровизаторы», подготовленного командой знаменитой «Импровизации», закрытой в конце 2022 года. Четыре комика: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко — пройдут проверку на прочность своего воображения. 

Квартет актеров должен сыграть миниатюры на заданные темы. В каждом выпуске постоянных участников ждет новый гость, который приготовит для них неожиданные задания. Герои не подозревают, что именно придется играть, ведь в этом проекте нет сценария, а значит, шоу получится таким, каким его видит приглашенная звезда. 

В 2023 году квартет импровизаторов отмечает семилетие. За время совместной работы они создали два популярных телешоу, собственные интернет-проекты, в том числе, «Громкий вопрос» и «Истории», два ютьюб-канала с более 4 млн подписчиков. Благодаря им по всей стране появились соревнования с участием команд, выступающих в их жанре. Поклонники актеров объединились в «импрофандом», который активно поддерживает комиков в социальных сетях. 

«У жанра импровизации миллионы поклонников, а канал СТС знает, что нравится зрителям. Так почему бы не снять новую программу в популярном жанре и с любимым составом, но сделать ее иначе? Мы только с удовольствием! Как говорится, improv must go on», — комментирует креативный продюсер проекта Стас Шеминов.

Максим Рыбаков, заместитель генерального директора «СТС Медиа» по производству, поделился своими мыслями о проекте: «Мы делаем ставку на создание больших шоу собственного производства. И проект «Импровизаторы» идеально ложится в нашу восьмичасовую линейку. Мы рады, что в новом формате останутся не только актеры, но и вся творческая команда — лучшая в жанре импровизации».

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