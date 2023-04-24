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В Москве пройдут Дни индийского кино

24 апреля 2023

Бесплатные показы состоятся в кинотеатре «Иллюзион»

С 28 по 30 апреля в кинотеатре «Иллюзион» пройдут Дни индийского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. В программе – пять фильмов индийских режиссеров: новинки последних двух лет:  калейдоскоп из исторического экшена, шпионских интриг, детектива и романтической мелодрамы.

В день открытия 28 апреля состоится показ эпического блокбастера RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ, получившего премии «Золотой Глобус» и «Оскар» в номинации «Лучшая песня» и собравшего множество других международных наград. Индийский киноуикенд включает приключенческий боевик ПУШПА, романтическую мелодраму РАДХЕ ШЬЯМ, детективный триллер ВИКРАМ и криминальный триллер КОБРА, часть съемок которого проходила в России.

Дни индийского кино станут первым мероприятием в рамках проекта РОСКИНО при поддержке Минкультуры России – «Дни зарубежного кино», который будет знакомить широкую российскую аудиторию с современным кино Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, а также стран СНГ. В течение 2023 года будет организована серия кинопоказов зарубежных фильмов в российских городах.

«Проведение Дней зарубежного кино в России позволит аудитории открыть для себя много новых талантливых авторов, представляющих кинематограф стран Азии, Ближнего Востока, Африки, стран СНГ. Этот большой проект открывается днями индийского кино, которые приурочены к целому комплексу мероприятий с представителями индийской индустрии, и это — логичное продолжение культурного диалога между нашими странами. Уверена, что зрители с удовольствием посмотрят современные картины индийских режиссеров на большом экране, а российские кинематографисты в рамках мероприятий, проводимых РОСКИНО при поддержке Министерства культуры, смогут продолжить профессиональное общение, обсудить перспективы сотрудничества с зарубежными коллегами», – заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. 

Регистрация на бесплатные показы – по ссылке.

Программа Дней индийского кино (28-30 апреля):

RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ (реж. С.С. Раджамули, 28 апреля) – боевик, действие которого происходит в Британской Индии. Рама – преданный полицейский на службе у колониального правительства, и местные считают его предателем. Бхим – парень из племени гондов, который вынужден отправиться в Дели на поиски похищенной губернатором маленькой соплеменницы. Судьба сводит пути Рамы и Бхимы, они становятся друзьями, не зная ни настоящих личностей, ни скрытых мотивов друг друга.
Фильм стал обладателем премий «Золотой Глобус» и «Оскар» в номинации «Лучшая песня»; картина собрала в общей сложности почти 60 международных наград. Общемировые сборы картины составляют более 150 миллионов долларов.

КОБРА (реж. Р. Аджай Гнанамурти, 29 апреля) – криминальный триллер о математике-преступнике, который ликвидирует высокопоставленных лиц по всему миру и не совершает ошибок, поскольку просчитывает каждый свой ход при помощи сложных формул и алгоритмов. Однако после очередного и, казалось бы, успешного задания его куратор перестает выходить на связь, а агенты Интерпола начинают дышать в спину. Часть съемок фильма проходила в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ПУШПА (реж. Сукумар, 29 апреля) – приключенческий боевик. Обычному рабочему удается преуспеть, трудясь в контрабандистском синдикате, но его восхождение по карьерной лестнице приводит в бешенство вышестоящие силы.

РАДХЕ ШЬЯМ (реж. К.К. Радхакришна Кумар, 30 апреля) – мелодрама, история о конфликте между судьбой и любовью. В 1976 году молодой хиромант предсказывает премьер-министру Индии Индире Ганди, что вскоре она объявит чрезвычайное положение в стране. Предсказание сбывается, и он становится знаменитым, но покидает страну. Спустя долгое время он, известный хиромант, возвращается в свой дом, влюбляется в девушку. На пути к счастью героям предстоит преодолеть множество испытаний.

ВИКРАМ (реж. Локеш Канагарадж, 30 апреля) – детективный триллер. Специальному следователю поручают расследовать дело о серийных убийствах. По мере продвижения расследования он обнаруживает, что дело совсем не такое, каким казалось на первый взгляд, и приведет к войне между всеми, кого касается.

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