Стали известны интернет-ресурсы, у которых будет отслеживаться размер аудитории

Всего в перечень вошли 79 порталов

Специальная комиссия Роскомнадзора согласовала список из 79 интернет-ресурсов, размер аудитории которых будет отслеживаться компанией Mediascope.

Согласно протоколу заседания, в число аудиовизуальных сервисов вошли онлайн-кинотеатры Okko, Premier, IVI, Netflix и «Кинопоиск». Попали в список и интернет-версии телеканалов, в числе которых «Рен ТВ», Первый канал, СТС, ТНТ и «Спас». В список также вошел YouTube.

Кроме того, в перечень включены социальные сети, среди которых Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, »ВКонтакте», «Одноклассники».

Ранее стало известно, компания Mediascope стала единым измерителем интернет-аудитории. Уполномоченная организация будет измерять только те интернет-ресурсы, которые внесены Роскомнадзором в специальный реестр. Кроме того, единый измеритель обязан предоставлять ведомству отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать его на своем официальном сайте.

Все информационные ресурсы, которые включены в реестр, получат соответствующее уведомление от Роскомнадзора и с 1 марта 2022 года приступят к взаимодействию с Mediascope касательно предоставления необходимых данных для исследования аудитории.