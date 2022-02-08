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Стали известны интернет-ресурсы, у которых будет отслеживаться размер аудитории

Автор: Виолетта Палий

8 февраля 2022

Всего в перечень вошли 79 порталов

Специальная комиссия Роскомнадзора согласовала список из 79 интернет-ресурсов, размер аудитории которых будет отслеживаться компанией Mediascope. 

Согласно протоколу заседания, в число аудиовизуальных сервисов вошли онлайн-кинотеатры Okko, Premier, IVI, Netflix и «Кинопоиск». Попали в список и интернет-версии телеканалов, в числе которых «Рен ТВ», Первый канал, СТС, ТНТ и «Спас».  В список также вошел YouTube. 

Кроме того, в перечень включены социальные сети, среди которых Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, »ВКонтакте», «Одноклассники». 

Ранее стало известно, компания Mediascope стала единым измерителем интернет-аудитории. Уполномоченная организация будет измерять только те интернет-ресурсы, которые внесены Роскомнадзором в специальный реестр. Кроме того, единый измеритель обязан предоставлять ведомству отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать его на своем официальном сайте.

Все информационные ресурсы, которые включены в реестр, получат соответствующее уведомление от Роскомнадзора и с 1 марта 2022 года приступят к взаимодействию с Mediascope касательно предоставления необходимых данных для исследования аудитории.

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