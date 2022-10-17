«Институт развития интернета» объявил победителей конкурса национального контента

Финансовую поддержку получат 177 проектов

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») анонсировал результаты конкурса на создание национального контента в цифровой среде. По итогу отбора, финансовую поддержку получат 177 проектов. Полный список победителей доступен на сайте ИРИ.

В категории «аудиовизуальный контент» отмечены 72 победителя. Среди них оказались игровые сериалы и шоу: исторический сериал «Александр I», остросюжетный сериал «Длань», детективный сериал с элементами фантастики «Подростки в космосе», сериал о ядерных исследования в СССР «Саров», современные «Чародеи» по идее Александра Цыпкина «Министерство всего хорошего», второй сезон сериала «Френдзона», фэнтези-сериал «Молот ведьм», приключенческий сериал «Любопытная Варвара», «Дорогой Вилли» о ядерном кризисе конца 1960-х, анимационные сериалы «Технолайк» и «Ник-изобретатель».

В блогосфере будет поддержан 41 проект. Также ИРИ окажет поддержку мультиформатным проектам (44 победителя) и спецпроектам в СМИ (6 победителей), в число которых вошла «Кинокарта России» с главными местами российской кинематографии. В категории «Игры и ПО» поддержку получат 14 проектов.