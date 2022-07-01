ИРИ начал прием заявок на создание национального интернет-контента

Проекты можно подать до 1 августа этого года

«Институт развития интернета» открыл прием заявок на конкурс на создание национального контента в цифровой среде. Сроки подачи проектов — с 1 июля по 1 августа до 18:00 мск.

В рамках нового конкурса стало возможным авансирование проектов на счета, открытые в банках. «Подчеркну, что решения о таком авансировании будут приниматься после внимательного изучения деловой репутации компании во избежание рисков, связанных с невыполнением договора», – отметил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. По его словам, этим нововведением организация также рассчитывает привлечь больше разработчиков компьютерных игр. В этом году в рамках игрового направления планируется выделить не менее 1 млрд рублей.

Также в текущем конкурсе расширились возможностей для конкурсантов в секции «Видеоконтент». Теперь контент может размещаться не только в социальных сетях аудиовизуальных сервисов, но и в других аккаунтах социальных сетей. Публикация на аудиовизуальных платформах обязательна. Сразу после объявления результатов конкурса с победителями будет заключаться рамочное соглашение, а позднее – договор.

Кроме того, ИРИ обновил подробный курс по заполнению заявки на сайте. В частности, участникам курса будут доступны скринкасты (запись видео с экрана) с подробными инструкциями. Первый скринкаст будет посвящен составлению бизнес-плана. Также ИРИ запустил Telegram-бота, который поможет получить всю информацию по основным условиям конкурсов, документам, подаче заявки.

Это второй отбор на создание национального контента в цифровой среде. По итогам первого отбора, проведенного в апреле, ИРИ поддержал 116 проектов. На конкурс принимаются проекты со сроком реализации до конца 2024 года по направлениям: «Видеоконтент», «Контент для социальных сетей», «Мультиформатный (мультиплатформенный) контент», «Спецпроекты в интернет-СМИ», «ПО и игры».