ИРИ назвал победителей конкурса на создание нацконтента

Организация поддержит 163 проекта на сумму 10,3 млрд рублей

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде. Поддержку получат 163 проекта на 10,3 млрд рублей.

ИРИ поддержит контент разных жанров и форматов – художественные и документальные сериалы и шоу, проекты в блогосфере, спецпроекты в СМИ, мультиформатный контент, видеоигры – со сроком выхода в 2023-2025 гг.

В категории «Видеоконтент» – 53 победителя. Среди них: игровой сериал «Изгои» о русском офицере в турецкой эмиграции, художественный сериал «Фул хаус» о хирурге-трансплантологе из Москвы, оказавшемся в провинциальном городе на севере страны, художественный сериал «Столыпин», посвященный периоду российской истории с 1906 по 1911 год, фантастический триллер «Остров профессора Доуэля» по мотивам произведений Александра Беляева, игровой сериал «Громыко. Господин Нет» о жизни знаменитого советского дипломата и министра иностранных дел, детективный сериал «Эль Русо» о выходце из России, который работает в полиции Буэнос-Айреса, веб-сериал «Авиатор» о событиях начала ХХ века и истоках создания первой в мире почтовой авиации, сериал по одноименной книге Роберта Гараева «Слово пацана», документальные проекты: сериал «Аварец» к 100-летию Расула Гамзатова, цикл «Парк Горького. Вечный сад» Сергея Мирошниченко об истории парка культуры и отдыха им. М. Горького, документальный сериал «Северный морской путь» режиссера Максима Арбугаева, ранее номинированного на «Оскар» за фильм «Выход» и многие другие.

Среди проектов в блогосфере – 49 победителей, в том числе: геополитическое шоу «Сбросим маски», ведущим которого выступит созданный с помощью технологии дипфейк Илон Маск, авторский проект Тутты Ларсен о семейных ценностях «Счастливы по-разному», новый сезон проекта о современных российских дизайнерах «Кому на Руси шить хорошо», второй сезон тревел-шоу с незрячим блогером в роли ведущего «Пахнет вкусно», документальный сериал о судьбе памятников архитектуры Донбасса «Русское наследие. Возвращение домой», серия видеороликов «Сделано для фронта» о предпринимателях из регионов, которые безвозмездно помогают участвующим в СВО военнослужащим, и другие.

ИРИ также поддерживает мультиформатные и специальные проекты в СМИ. В числе 53 победителей: проект «Женщины Z» о женщинах-военнослужащих, медсестрах, волонтерах, учителях, решающих важные в период СВО задачи, серия фильмов, публикаций и лонгридов «Жизнь замечательных людей», основанная на одноименной серии книг Горького, цикл познавательных видеороликов и постов «Босх — молокосос!» о влиянии нейросетей на развитие человечества, мультимедийный проект для родителей «Мудрые народные digital-сказки» с национальными сказками народов России, посвященный учителям проект «Призвание – педагог» и «Как и чем живут молодые учителя в России» о начинающих преподавателях, проект к 180-летнему юбилею знаменитого композитора «Гамма Римского-Корсакова», документальный цикл «Спасители» о волонтерах, чья деятельность связана со спасением животных, проект «Хороший малый!», в котором расскажут истории предпринимательского успеха жителей Томской области, и другие.

В категории «Игры и ПО» поддержку получат 8 проектов, включая квест «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений» с героями популярного мультсериала Алексея Лебедева, игру «Магия знаний: литературное чтение», которая познакомит школьников 1-4 классов с литературными произведениями и поможет овладеть навыками чтения и основами работы с текстом, проект «Бессмертная симфония», посвященный блокаде Ленинграда, а также две игры на основе народных сказок: «Три богатыря и волшебный град» и «Василиса и Баба Яга».



Более 20 проектов, поданных в разных направлениях конкурса, посвящены ученым и науке. Это анимационный сериал «Белые сны» о жизни российских полярников, научно-фантастический мультсериал «Герои Арктики», посвященный группе ученых, которые отправляются на остров Врангеля за материалом для клонирования мамонта, а также: документальный фильм об ученых в медицинской области «Я ученый. Я спасаю жизни», документальный сериал «Три дня одного года» о молодых ученых, сотрудниках научных центров и жителях академгородков, комедийный сериал «Марс! Это рядом!» о разработке автономного модуля для колонизации Марса, детективный сериал о советских ученых и лазерном оружии «Разящий луч», горизонтальный сериал «Атом» о грандиозной победе советской науки в условиях начала холодной войны, научно-популярное шоу с экспериментами «Челлендж Лаб», проект в жанре нон-фикшн о ключевых вехах отечественной науки «Три века научного поиска», развеивающий мифы об ученых проект «Сезон открытий» и многие другие.