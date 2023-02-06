ИРИ начал прием заявок на конкурс по созданию национального контента

Подать проекты можно до 6 марта

Институт развития интернета открыл конкурс на создание национального контента. Заявку на участие можно подать до 6 марта 18:00 мск. Организаторы ожидают проекты для широкой аудитории на темы качественных изменений в жизни общества, сохранения культурной идентичности и традиций, исторических событий и современных героев.

Участвовать могут также долгосрочные проекты со сроком реализации до ноября 2025 года по направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, мультиформатный контент, программное обеспечение и игры, спецпроекты в интернет-СМИ. Подробности доступны на сайте.

Подать заявку можно через личный кабинет. Участникам также доступен акселератор, который поможет разобраться с документацией и процессом подачи.

Очная защита финалистов пройдет весной. Тогда же будут объявлены победители конкурса.