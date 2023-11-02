Кинематографисты поделились секретами защиты проектов в рамках интенсива «Искусство питчинга»

Эксперты рассказали, что можно говорить во время питчингов, а что нельзя

В рамках семинара-интенсива «Искусство питчинга», организованного Министерством культуры и медиахолдингом «Цифровое Телевидение», прошли тренинги для кинематографистов, прошедших во второй этап конкурсного отбора по созданию национальных фильмов.

На сессии «Приемы победителей: как построить защиту, которая запомнится экспертам» участники питчинга прошлого года рассказали, как нужно работать на семинаре, чтобы в последующем победить на защите проектов в Минкультуры.

Режиссер Анатолий Колиев, успешно защитивший проект драмы СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ, рассказал, что по следам консультаций сделал презентацию для экспертов Министерства всего на двух страницах, а перед защитой презентовал проект своим друзьям, которых просил задавать самые каверзные вопросы.

В центре повествования истории, разворачивающейся во время Великой Отечественной войны – два брата, которые ждут с фронта отца в маленьком селе Камунта в Северной Осетии. Они подговаривают почтальона не разносить по адресам «черные бумаги» – похоронки – до самой победы. По словам куратора интенсива «Искусство питчинга», директора по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Ивана Кудрявцева, проект зацепил крепкой эмоциональной связью с аудиторией.

Постановщик СЕМИ ЧЕРНЫХ БУМАГ порекомендовал участникам интенсива прописывать миссию будущей картины буквально в нескольких словах, а бюджет – одной строкой. Сама презентация должна включать не более девяти слайдов, а репетировать ее следует не меньше десяти раз.

О защите драмеди ЮРА ДВОРНИК рассказали сценарист ленты Дмитрий Кирюшкин и продюсер Роксана Санкина. По словам экспертов, презентацию лучше сделать короткой, но емкой: необходимо описать, кто герой и его антагонист, а также – что мешает герою и куда он стремится. Сам сюжет должен занимать не более 10%. Они также посоветовали заранее написать 20–30 возможных вопросов по проекту и подготовить ответы, а во время защиты не увлекаться шутками.

Продюсер Георгий Шабанов, в свою очередь, отметил, что создателей фильмов всегда интересует нестандартная ситуация и необычный цепляющий сюжет.

Кудрявцев порекомендовал во время выступления оставить так называемый «сухой остаток», заложить в презентацию «крючок», чтобы во время обсуждения десятков представленных идей экспертами проект молодого режиссера вызывал отголосок и всплывал в памяти. Он также посоветовал заранее отрепетировать выступление: изложить идею на двух страницах, выучить и пересказать на диктофон, после расшифровать, отредактировать, снова выучить, ещё раз пересказать и так повторять до тех пор, пока текст в пересказе не будет выглядеть убедительно.

Эксперты отрасли также рассказали о том, как нельзя питчинговать проекты в рамках второго интенсива – «Вредные советы: 10 способов завалить свой питч».

Профессионалы отметили, что среди основных ошибок начинающих кинематографистов во время защиты – зажатость и скованность при выступлении, монотонный голос, большие паузы и чтение текста с экрана телефона.

Завалить питчинг также помогут запутанный текст с огромным количеством деталей, написанный нечитаемым шрифтом, долгие монологи с благодарностями «группе поддержки», участие в презентации чрезмерного числа людей, использование в референсах максимального количества постеров неизвестных картин, а в сизлах — лучших образцов кинематографа. «Во-первых, текста должно быть много. Мы все понимаем, что если текста мало, то это как-то несерьёзно, вы явно не поработали», — пошутил основатель студии RGBY Павел Борейко.

Эксперты не обошли вниманием и внешний вид молодого режиссера на защите – если постановщик предстанет в экстравагантном виде, запомнится его одежда и причёска, а не идея фильма. Неудачный результат также гарантируют негативный настрой, взвинченность, пререкания с членами экспертного совета, игнорирование их комментариев.

Фото: пресс-служба Министерства культуры