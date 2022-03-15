IVI и команда мультсериала «Маша и Медведь» представили шорт-лист питчинга анимационных проектов

Финальные презентации состоятся 18 марта

18 марта в рамках XXVII Фестиваля анимационного кино в Суздале состоится финальный питчинг детских анимационных проектов, организаторами которого выступает онлайн-кинотеатр IVI и команда мультсериала «Маша и Медведь». Победитель конкурса получит возможность запустить свой проект в производство на IVI Originals. Также будет оказана помощь с реализацией прав и продвижением. Онлайн-трансляция питчинга начнется в 17:10 на платформе смотра: suzdalfest.online.

Всего поступило более 300 заявок из России, из которых были выбраны шесть работ и сформирован шорт-лист:

• Галина Масленникова (комедийный анимационный сериал «Злокубики»)

• Кирилл Путилов (комедия «Кибермакс»)

• Света Нагаева (научно-популярный сериал «Матика»)

• Косовская Мария (обучающий анимационный сериал «Приключения Тима в мире бактерий»)

• Сабина Ципилёва (фантастический фильм ЗАПОВЕДНЫЕ СТРАЖИ)

• Ольга Николаева (приключенческий комедийный сериал «ЛапкиЛенд»)

Авторам, попавшим в шорт-лист, предстоит очная защита своих проектов перед такими экспертами анимационной индустрии, как: Ольга Голубкова (руководитель направления детского контента IVI), Екатерина Кусимова (директор направления IVI.Дети), Ольга Чепель (старший медиа-менеджер ГК Анимаккорд), Денис Червяцов (сценарист, режиссер, художественный руководитель мультсериала «Маша и Медведь»), Наталья Мальгина (ведущий режиссер мультсериала «Маша и Медведь»), Елена Щичкина (руководитель производства ГК Анимаккорд), Наталья Мельникова (операционный директор бизнес-направления «Игрушка» ДТ «Гулливер и Ко»), Татьяна Цыварева (руководитель службы детских и юношеских программ ТПО «Россия 1» ГТК «Телеканал «Россия» ВГТРК, генпродюсер телеканала «Мульт»), Мухаметзянова Альбина (гендиректор и генпродюсер анимационной студии «Ярко»).

XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале пройдет в гибридном формате с 16 по 21 марта.