IVI анонсировал обновления библиотеки в августе 2022 года

Триллеры, индийский боевик, дорамы и многое другое

Уже на IVI — ПОДЕЛЬНИКИ (SVOD)

Триллер с Павлом Деревянко, Юрой Борисовым и Лизой Янковской. Деревенский школьник Илья потерял отца, который назвал козлом не того человека. Хранитель блатных порядков Витя, или просто Людоед, заставил бедолагу «ответить за базар» кровью. Все соседи знают об убийстве, включая бывшего биатлониста Петю, недавно вернувшегося из большого города с женой. Все знают, а Людоед ходит по деревне как ни в чём не бывало. И только десятилетний Илья чувствует, что обязан призвать его к ответу. Петя, который недавно устроился физруком в местную школу, предлагает маленькому мстителю свою помощь. Но сначала – тренировки по биатлону, чтобы Илья набрался сил и научился хорошо стрелять. А если получится – то и вовсе забыл о кровной мести.

Уже на IVI — НИКА (SVOD)

История судьбы и заката бывшей советской поэтессы-вундеркинда Ники Турбиной, которая с возрастом потеряла славу и вдохновение. Повзрослев, она пытается переосмыслить свои отношения с матерью, творчеством и меняющимся миром. Искренняя драма о потере себя и переломном времени на основе реальных событий с прекрасными ролями Елизаветы Янковской и Анны Михалковой.

Уже на IVI — RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ (SVOD)

Действия этого индийского боевика разворачиваются в начале 20 века – временах, когда Индия еще считалась британской колонией. Главные герои – Аллури Ситарам Раджу и Комарам Бхим – находятся по разные стороны баррикад. Раджу – офицер полиции, преданный колониальному правительству, и желающий получить долгожданное продвижение по службе. Бхим, в свою очередь, простой парень из племени гондов, вынужденный отправится в столицу на поиски маленькой соплеменницы, насильно вывезенной в Дели губернатором и его женой. Узнав об этом, губернатор дает задание Раджу поймать и арестовать Бхима, обещая полицейскому повышение. Однако, в какой-то момент Раджу и Бхим понимают, что на самом деле у них общий враг – колониальное правительство, ни во что не ставящее традиции и обычаи их народа…

Уже на IVI — МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (SVOD)

У этой комедии отличный актерский состав – роли в фильме исполнили Данила Козловский, Павел Табаков, Ингрид Олеринская и другие. По сюжету бывший отличник Ваня в тридцать лет обнаруживает себя безработным, одиноким и с ипотекой на шее. Тем временем его одноклассник-двоечник Коля стал богатым бизнесменом и теперь щедро помогает молодым талантам. Узнав об этом, Ваня решает выдать себя за старшеклассника, чтобы тоже побороться за крупный денежный приз.

Уже на IVI — «Маэстро» (SVOD)

Сериал, снятый по мотивам рассказов Анатолия Барбакару и доступный эксклюзивно на IVI. СССР, конец 80-х. Паша – молодой человек, восемь месяцев проведший в море на торговом судне в качестве моториста, возвращается в родную Одессу. Но в плаванье этот симпатичный парень ушел вовсе не из-за любви к бескрайним морским просторам. Все ради девушки Лили, строгий отец которой потребовал от Паши найти деньги на кооперативную квартиру. В противном случае, руки Лили молодому человеку не видать…

Уже на IVI — КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (SVOD)

Биографическая драма с Бенедиктом Камбербэтчем об эксцентричном художнике, рисующем только котов. Британский аристократ Луис Уэйн пишет причудливые картины, где главные герои – антропоморфные кошки. Пережив болезненную утрату, художник всё больше погружается в свои выдуманные миры, которые постепенно заменяют ему реальность.

Уже на IVI — «Последний шанс» (EST)

Элитный отряд спецназа ВМС США под руководством лейтенанта Джейка Харриса получает очередное задание – им необходимо отправиться на секретную военную базу ЦРУ, расположенную на отдаленном острове, чтобы отконвоировать заключенного. Во время выполнения задачи «морские котики» подвергаются нападению группы неизвестных. Теперь солдатам необходимо не только выжить, оказавшись в окружении врага, но и защитить конвоируемого.

Уже на IVI — «Номер 309» (SVOD)

Продавец цветов Лале идет на свидание вслепую и проводит вечер с молодым богачом Онуром. Случайно забеременев, Лале становится главным козырем семьи Онура в борьбе за дедушкино наследство. Поклонникам турецких сериалов и романтических комедий представляем закрученную историю неравной любви «Номер 309» с прекрасной Демет Оздемир в главной роли.

1 августа — «Истинная красота» (AVOD)

Дорама в жанре комедии. Всю жизнь Им Чжу Ген считалась «гадким утёнком» и чувствовала себя изгоем из-за своей внешности. В старших классах она всерьёз занялась искусством макияжа и добилась впечатляющих результатов. После перехода в новую школу Чжу Ген становится популярной, вот только комплексы никуда не исчезают. Поможет ли ей первая любовь?

1 августа — «Призрачный доктор» (AVOD)

Медицинская южнокорейская драма с элементами фэнтези. Одарённый, но заносчивый хирург Ча Ён Мин попадает в аварию и становится призраком. Ему приходится заключить союз с неуклюжим и робким ординатором Го Сын Таком, чтобы вселяться в его тело и продолжать лечить пациентов.

1 августа — «Незнакомцы из ада» (AVOD)

Парень из бедной семьи Юн Чон У получает работу в столичной компании. После переезда в Сеул из провинции ему хватает денег только на захудалую комнатку в мрачном общежитии «Эдем», населённом подозрительными соседями. Юн Чон У оказывается в зловещей ловушке и в шаге от безумия.

2 августа — ГЛАВНАЯ РОЛЬ (EST)

Старый миллиардер хочет оставить свой «след в вечности» и решает спродюсировать съемки фильма. Он приглашает эксцентричную женщину-режиссера Лолу, которая выбирает двух знаменитых актеров, не переносящих друг друга и ее саму. Драмеди с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом.

2 августа — «Калейдоскоп ужасов» (второй сезон, AVOD)

Антология ужасов, вдохновленная одноименным фильмом 1982 года режиссера Джорджа Ромеро и сценариста Стивена Кинга. Сборник кошмарных историй с элементами черной комедии о человеческом и сверхъестественном зле. Оборотни, живые пугала, зловещие игрушки, зомби, древние монстры и чудовища, которые когда-то были людьми, – настоящий подарок для любителей хорроров, сохраняющий антураж оригинального фильма и стиль классических страшных комиксов. Серии основаны на рассказах Стивена Кинга, Джо Хилла, Уильяма Уаймарка Джейкобса и других авторов, а также на оригинальных сюжетах. В команде режиссеров и исполнительных продюсеров сериала – Грег Никотеро, наиболее известный по работе над «Ходячими мертвецами».

4 августа — ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (SVOD)

Мелодрама с Хиро Файнс-Тиффином. История любви двух старшеклассников Джима и Энн, которые после школы собираются жить в разных городах. Мысли о расставании, семейные проблемы и необходимость сложного выбора преследуют влюблённых перед вступлением во взрослую жизнь.

4 августа — «Подозреваемый» (SVOD)

Во время привычной утренней пробежки Антон Гаврилов обнаруживает страшную находку – тело пятилетнего мальчика Темы, жившего в доме напротив. Корецкий – опытный опер, которому поручают вести дело, уверен, что Антон что-то скрывает. Чтобы убедить этого отталкивающего человека в своей непричастности к произошедшему и найти виновного, Антон вынужден начать свое собственное расследование, в ходе которого выясняются грязные, порой пугающие, тайны тех, кто знал убитого мальчишку и которых, как он думал, знал сам Антон. Главную роль в сериале исполнил Павел Трубинер. Посмотреть можно эксклюзивно на IVI.

4 августа — СЕЛФИМАНИЯ (SVOD)

Привычка делать селфи объединяет героев со всех концов света и становится отправной точкой для целой серии смешных, романтических и сумасшедших приключений. Комедийный альманах о том, куда может привести камера на смартфоне с участием Алексея Воробьёва, Джессики Белкин, Олега Тактарова и других.

12 августа — ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (EST)

Динамичная и весёлая семейная анимация о маленьком псе-мечтателе Хэнке, который живёт в кошачьей деревне и пытается стать самураем. Его неохотно обучает легендарный воин, давно забросивший меч, – кот Джимбо. С помощью своего наставника и друзей Хэнк должен дать отпор коварному злодею и понять, что значит быть настоящим самураем.

15 августа — «Зомби-детектив» (AVOD)

Ким Ё Мун, главный герой этой дорамы, пытается привыкнуть к своей новой жизни. Все дело в том, что он, к собственному удивлению, воскрес после смерти, ничего не помня о себе. Спустя два года новоиспеченный зомби научился не выделяться среди толпы и решил посвятить себя помощи людям, став полицейским. Во время одного из расследований Ким Ё Мун сталкивается с пронырливой журналисткой Гон Сон Джи. Это случайное знакомство положит начало необычному тандему человека и зомби, которых объединит любовь к расследованиям.

19 августа — ГОРОД ТАЙН (EST)

Детектив из большого города Аарон Фалк возвращается в родную австралийскую глубинку, где не был с юности. Он приезжает на похороны своего старого друга, самоубийцы Люка, который, по слухам, перед смертью расправился и с собственной семьей. Неожиданно Аарон обнаруживает связь этого темного дела с тайной двадцатилетней давности – убийством старшеклассницы, в которую он был влюблен в школе.

20 августа — «Королева двора» (AVOD)

Казахский детский сериал, снятый для Nickelodeon, доступный эксклюзивно на IVI. Одиннадцатилетняя Амина вместе с семьей переезжает в новый двор. Вскоре девочка понимает, что этой территорией «правит» мальчик Айбакар, который ведет себя как местный «король» – не разрешает девочке кататься на качелях, играть в игры и дружить с другими детьми без его разрешения. Амина решает во что бы то ни стало добиться справедливости и осадить зазнавшегося мальчишку, поэтому притворяется «королевой далекого двора». Теперь положение уравнялось. Так кто же победит в этом противостоянии характеров?

В августе — ЗАБЫТОЕ ЧУДО (SVOD)

Российский анимационный фильм про трёх современных школьников, которые попадают в XIV век через таинственный портал. Им предстоит увидеть Русь времён татаро-монгольского ига, встретиться с Сергеем Радонежским и совершить путешествие по сказочному лесу, чтобы найти дорогу домой.

В августе — «Запах клубники» (SVOD)

Молодая и талантливая девушка по имени Аслы мечтает стать знаменитым кондитером. Однажды судьба сводит её с богачом по имени Бурак, но между героями сразу возникает взаимная неприязнь. Когда молодые люди вновь сталкиваются в самолёте по пути в Бодрум, они понимают, что совпадения не случайны… Демет Оздемир и Юсуф Чим в комедийной мелодраме эксклюзивно на IVI.

В августе — «Другая» (эксклюзивно на IVI, SVOD)

Ульяна – молодая и привлекательная женщина, живущая простой размеренной жизнью. Однажды она становится случайной свидетельницей убийства. Теперь, чтобы спасти собственную жизнь, женщина вынуждена скрываться от бандитов. Лучший друг Ульяны, который влюблен в нее уже много лет, помогает женщине уехать к богатой сестре-близняшке Лере в другой город, тем самым хоть на время избавившись от преследования. Сестры давно не общались, и на пороге встречи Ульяна узнает, что сестра погибла, а все ее окружение – муж, друзья, коллеги – принимают Ульяну за Леру. Сможет ли главная героиня справится со всеми трудностями, которые свалились на ее плечи?

В августе — «Чужая жизнь» (эксклюзивно на IVI, SVOD)

Можно ли найти оправдание лжи? Особенно если обманывает любимый человек? Сериал охватывает период с 1939 по 1955 – годы, которые драматичным образом отразились не только на жизни большой страны, но и на жизни главных героев — Сергея, Виктора, Полины и Любови. Судьбы этих молодых людей, несмотря на их разное положение, тесно переплелись, вынуждая проявить лучшие и худшие человеческие качества. Удастся ли нашим героям выйти достойно из лабиринтов судьбы?