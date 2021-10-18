IVI продал свою долю в Carbon Production

Покупателем стала сама же студия Тины Канделаки и Давида Кочарова

Онлайн-кинотеатр IVI вышел из числа учредителей Carbon Production Тины Канделаки и Давида Кочарова. Студия 15 октября сама же приобрела долю видеосервиса в Carbon Production, которая составляет долю 25%. Представитель IVI не анонсировал сумму сделки. На данный момент у Тины Канделаки осталось 35%, у ее партнеров, Сергея Шнурова и Давида Кочарова — по 20%.

В 2020 студия и онлайн-кинотеатр договорились, что IVI инвестирует в производство Carbon Production 1,5 млрд рублей в течение двух лет. За это время компания должна была выпустить для видеосервиса до десяти фильмов и сериалов. Однако в марте 2021 года Давид Кочаров ушел из IVI, а гендиректор платформы Олег Туманов заявил, что больше не будет вести проекты с Carbon Production. Студия завершила 2020 года с убытком в 7,6 млн рублей при выручке 230 млн рублей.