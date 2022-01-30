IVI анонсировал новинки февраля 2022 года

«И снова здравствуйте!», эксклюзивные проекты и кинотеатральные релизы

СЕРИАЛЫ

2 февраля — «И снова здравствуйте!» (премьера IVI Originals, SVOD)

В начале месяца IVI покажет две первые серии нового оригинального проекта – жизнеутверждающей комедии о похождениях бывшего решалы, который приходит в себя после заказного убийства. В круг обязанностей Бориса (Андрей Мерзликин) входят шантаж, пытки и убийства. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу (Алексей Серебряков), но в этот же день его убивают. Вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, оказывается в морге. Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом (Денис Власенко) — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к этой разгадке главного героя периодически снова убивают, а Артёму приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости. Режиссером и автором сценария выступил Егор Чичканов.

22 февраля — «Ходячие мертвецы» (SVOD)

Сериал телеканала FOXNOW о сохранении человечности в нечеловеческих условиях за годы в эфире претерпел множество изменений: от смерти персонажей и ввода новых героев до перемен в авторской группе проекта. С 22 февраля подписчикам IVI будут доступны новые эпизоды 11 сезона. Рик Граймс – шериф полиции из штата Джорджия, который выходит из комы после того, как в мире случился зомби-апокалипсис. Привычная для Рика реальность изменилась – по Земле теперь блуждают орды монстров, которые питаются людьми и готовы на всё ради еды. Рик находит путь к своей семье и небольшому отряду выживших, которые скрываются от зомби в лесах в районе Атланты. Объединившись, все эти непохожие друг на друга герои пытаются выжить, добраться в безопасное место и вернуть некое подобие нормальной жизни.

ФИЛЬМЫ

4 февраля — ОЛЕНЬИ РОГА (EST)

Учительница начальных классов Джулия обращает внимание на странное поведение и болезненную замкнутость одного из своих учеников - 12-летнего нелюдимого Лукаса Уивера.С помощью старшего брата-шерифа она узнает страшную тайну о том, кто скрывается в доме мальчика. Столкнувшись со сверхъестественной угрозой, Джулия пытается принять меры, пока не стало слишком поздно.

10 февраля — ДОМ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ (SVOD)

После потери мужа жизнь Бет (Ребекка Холл) окончательно теряет смысл. Теперь она осталась одна в большом доме на берегу озера. Но очень скоро девушка начинает замечать странные звуки, вздрагивать от внезапного включения стереосистемы и просыпаться по утрам не в своей кровати. Она убеждает себя, что погибший муж все еще рядом и хочет установить связь с того света. Поиски ответов лишь ухудшают и без того нестабильное психическое состояние главной героини.

10 февраля — ДЕНЬ МЕРТВЫХ (EST)

В родительскую субботу — день памяти предков — мать и сын отправляются в путешествие. Александр Паль и Агриппина Стеклова должны объехать на машине пять кладбищ в разных местах, чтобы почтить память близких в родительскую субботу. Поездка к умершим навеивает на размышления о непростых отношениях между живыми людьми, о разрыве и связи поколений.

10 февраля — ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ (SVOD)

Шон самый обычный парень: живет в небольшой квартире, работает простым парковщиком при отеле, а по вечерам отрывается с подругой Кети в барах и караоке. На самом деле его зовут Шан-Чи, и он – сын влиятельного война, возглавляющего огромную организацию «Десять колец». Спустя много лет отец отправляет головорезов за Шоном, надеясь заполучить семейный амулет. Теперь ему предстоит забыть свою новую жизнь и вернуться домой, чтобы воссоединиться с сестрой и спасти мир от надвигающейся катастрофы. Только Шан-Чи способен дать отпор отцу, собравшемуся перейти черту для полного воссоединения семьи.

11 февраля — ЭЙФЕЛЬ (EST)

История французского инженера Гюстава Эйфеля, создавшего в конце XIX века Эйфелеву башню, которой было суждено стать символом Парижа. Он мечтает строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра – гигантской ажурной башни. В фильме сыграли Ромен Дюрис и Эмма Маккей.

23 февраля — ДОМ GUCCI (EST)

ДОМ GUCCI— это не только биографическая драма, снятая Ридли Скоттом с вниманием к деталям непростой семейной истории модного дома, но и комедия о человеческих слабостях с Адамом Драйвером и Джаредом Лето. Певица Леди Гага сыграла в фильме Патрицию Реджани, жену наследника дома Gucci Маурицио Гуччи, которая бойко врывается в бизнес своего мужа и плетет интриги вокруг богатств чуждой ей семьи.

24 февраля — ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ (SVOD)

В недалеком будущем вирус, поразивший биосферу, грозит скорой гибелью всему живому на Земле. Космическая миссия отправляется на далекую планету, чтобы создать для людей новый дом в космосе. Однако там космонавтов ждет столкновение с чем-то непостижимым, имеющим на планету собственные планы. В фильме сыграли Егор Корешков, Егор Корешков, Алёна Константинова, Дмитрий Фрид и Никита Дювбанов

24 февраля — КРИК (PEST/PVOD)

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк начинает преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого. К касту первого фильма франшизы (Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт) присоединились Дилан Миннетт (13 причин почему), Дженна Ортега (Ты) и Джек Куэйд (Пацаны). Продолжение снял режиссерский дуэт Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет.

АНИМАЦИЯ

5 февраля — Я, ЭЛВИС РИБОЛДИ (SVOD)

Это адаптация испанского графического романа, созданного писателем Боно Бидари и иллюстратором Оскар Жюльве. Сериал расскажет историю Элвиса Рибольди, 12-летнего мальчика, чьи добрые намерения бумерангом возвращаются к нему из-за его чрезмерных стараний сделать мир лучшие.

11 февраля — ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (SVOD)

Злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.

12 февраля — РОКИ КВАТЕРНЕР (SVOD)

Французский анимационный сериал эксклюзивно появится на платформе и расскажет о приключениях 10-летнего кроманьонца Рокки, который собирается принять участие в Великом Путешествии: священном ритуале, символизирующем окончание детства. Нетерпеливый Рокки решает сократить путь через замерзшее озеро, но на полпути лед трескается, Рокки падает в ледяную воду и мгновенно замерзает... на 35 000 лет! В XXI веке археолог Мэри Тикка находит Рокки внутри глыбы льда в Гималаях и решает усыновить его. Рокки предстоит освоить жизнь 21 века, где каждый день превращается в увлекательное приключение.

24 февраля — ЗВЕРОПОЙ 2 (EST)

Новая часть мультфильма обещает быть еще более мощной: так, забавные слониха Мина, свинка Розита, горилла Джонни, дикобразиха Эш споют песни The Weeknd, U2, Фредди Меркьюри, Yeah Yeah Yeahs и других мегапопулярных музыкантов.