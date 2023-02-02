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«Иви» анонсировал премьеры февраля 2023 года

Автор: БК

2 февраля 2023

«Хочу не могу!», семейное кино и корейские сериалы

Уже на Иви — ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 
Всё Белогорье всполошилось из-за дерзкого похищения Василисы, невесты молодого богатыря Ивана. Идя по её следу, разгневанный жених вместе с друзьями переносится в современную Москву. В шумном мегаполисе герои фольклора сами чувствуют себя как в сказке. Очень странной сказке. Но осваиваться некогда – зло не дремлет! Роли в фильме исполнили Виктора Хориняка, Константина Лавроненко, Сергея Бурунова, Тимофея Трибунцева и другие.

Уже на Иви —ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (SVOD)
Приключенческая сказка для всей семьи с музыкой из балета П.И. Чайковского. Главных героев озвучивали Любовь Аксёнова и Фёдор Федотов. Однажды Мари загадала желание, чтобы снова стать маленькой и сбежать от «взрослых» проблем. Желание сбылось слишком буквально: Мари уменьшилась в размерах, а её игрушки ожили. Среди них оказался и загадочный Щелкунчик. Когда-то он был принцем чудесной страны, но его заколдовала злая мачеха, предводительница крыс. Чтобы изгнать захватчиков, необходимо проникнуть во дворец и найти волшебную флейту. Хорошо, что теперь рядом с принцем добрая Мари и друзья, ведь только любовь и смелость могут одолеть крысиное полчище. 

Уже на Иви — ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (SVOD)
Вадим служит в контрразведке, но его жизнь, работа и костюм не имеют ничего общего с образом Джеймса Бонда. Впрочем, адреналина на заданиях Вадиму тоже хватает. «У тебя свистит», – мрачно сообщает ему начальство, информируя об утечке. Кто-то сливает данные о разработках новейшего лазера. Таинственному шпиону дают кличку Гордей. Информации о нём никакой, зацепок – тоже, но ясно одно: чем дольше он на свободе, тем он опаснее. Вадим вместе со своей группой разворачивает секретную операцию, которая совсем не похожа на шпионские игры из кино. Олег Гаас и Филипп Янковский в шпионском детективном триллере от Ильи Куликова.

Уже на Иви — «Кислород» (SVOD)
Документальный сериал о покорении высот и испытании возможностей человеческого организма. Группа профессиональных альпинистов и один новичок собираются совершить очень трудное и опасное восхождение: их целью должны стать сложные и невероятно рискованные вершины Броуд Пик и К2, входящие в горную систему Каракорум. На пути к цели – 8 тысяч метров, а с каждым шагом главной ценностью оказывается кислород, без которого отважные альпинисты рискуют распрощаться с жизнью.

Уже на Иви — «Наша история» (SVOD)
Филиз – старшая дочь в бедной семье с шестью детьми и непутёвым отцом-одиночкой. После появления влюблённого ухажёра со своими секретами её жизнь переворачивается, но точно не становится легче. Поначалу она избегает отношений из-за своих семейных и финансовых проблем, вот только любовь сильнее гордости. Хазал Кая и Бурак Дениз в турецком ремейке сериала «Бесстыжие».

Уже на Иви — ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО (SVOD)
В результате экологической катастрофы к 2555 году человеческая цивилизация погибает. На Земле идут кислотные дожди и обитают полчища зомби, а выжившие вынуждены каждый день бороться за спасение. Отчаявшийся человек по прозвищу «Гость» решает изменить ход истории и предотвратить апокалипсис. Он использует своего несовершенного робота, чтобы отправиться назад во времени – в 21 век, когда человечество совершило роковую ошибку. Фантастическая комедия, основанная на сюжете одноименного веб-сериала.

Уже на Иви — «Магеллан. Повелитель морей» (SVOD)
Приключенческий сериал от режиссёра экшен-блокбастеров Саймона Уэста. История первого кругосветного путешествия под руководством Фернана Магеллана и Хуана Себастьяна Элькано.

Уже на Иви — ДВОЙНОЙ ОБМАН МАДЛЕН КОЛЛИНЗ (SVOD)
Во Франции её зовут Жюдит: она замужем за успешным дирижером, воспитывает двух сыновей и много путешествует. Однако в Швейцарии Жюдит меняет имя на Марго, и здесь у неё совсем другая жизнь. В один момент граница между двумя жизнями загадочной обманщицы даёт трещину. Но она не отступает: привычка врать пускает корни очень глубоко. Виржини Эфира в психологической драме о ловушках лжи.

Со 2 февраля — «Король свиней» (AVOD)
Корейский детективный триллер эксклюзивно на Иви. Детектив Чон Чон-сок расследует серию загадочных убийств. Неожиданно он получает сообщение от старого друга, с которым его связывают тяжёлые воспоминания о школьной травле. 

Со 2 февраля — КЛИПМЕЙКЕРЫ (SVOD)
Александр Горчилин, Александр Кузнецов и другие в комедийной истории о жизни столичной богемы. Гриша – один из первых клипмейкеров в постсоветской России. Он работает со звёздами эстрады, дружит с коллегами, борется за успех и втягивается в безумные авантюры, которые в Москве 90-х сами находят его за каждым углом.

С 6 февраля — ВЗДОХ (EST)
Эпатажная драма южно-корейского режиссера Ким Ки Дука. Молодая скульпторша по имени Ен узнает, что ее любимый муж уже давно изменяет ей с другой женщиной. В этот момент судьба сводит её с молодым осуждённым пожизненно преступником Чжаном Чжином. Эти двое одинаково несчастны и одиноки, поэтому быстро находят общий язык. Вскоре Ен понимает, что нашла в Чжине свою настоящую любовь, родственную душу, близкого человека…

С 9 февраля — «Хочу не могу!» (SVOD)
Александра влюбляется в обаятельного парня Андрея. Боясь его потерять, девушка не решается рассказать ему, что она – сексоголик. Загадочное поведение возлюбленной сводит Андрея с ума, причем до такой степени, что он готов жениться на ней, несмотря на то, что у них даже не было секса (по правилам анонимных сексоголиков Саше разрешено заниматься «этим» только в законном браке). Саша так переживает из-за своего вранья Андрею, что накануне свадьбы чуть не срывается с парнем из приложения для знакомств Кириллом, приславшим ей интригующее эротическое фото. Героине придется разобраться в себе, найти ответы на вопросы в своем прошлом, выбрать, что для нее ценнее: секс или чувства... Ну, и кого-то из этих мужчин.

С 9 февраля — БИТВА ШЕФОВ (EST)
Потомственный шеф-повар Микель неожиданно сталкивается со своим отцом Хуаном, который пропал без вести тридцать лет назад. У него частичная амнезия: Хуан думает, что на дворе 1990-е, а его сын всё ещё ребёнок. Испанская комедия для хорошего настроения.

С 9 февраля — ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (SVOD)
В Тридевятом царстве всё вверх дном! Иван Царевич случайно переписал старую-добрую сказку и теперь сам забыл, кто он такой. Его не узнаёт даже Василиса, но верный друг Серый Волк поможет ему навести порядок и вернуть любовь.

С 17 февраля — «Мышь» (AVOD)
Молодой полицейский Чон Ба-рым сталкивается с ужасающей серией убийств. Идя по следу маньяка, он всё больше погружается в непростую тему психических заболеваний.

С 22 февраля — ЧЕРНАЯ МЕТКА (EST)
Агент Управления по борьбе с наркотиками Энтони и тайный наёмник в отставке Ник пытаются предотвратить теракт, который угрожает мировому порядку. Боевик с Кэмом Жиганде и Томом Беренджером.

С 27 февраля — 13 МИНУТ (SVOD)
Драматический триллер, где в центре событий оказывается провинциальный городок и проживающие в нем четыре семьи, чья жизнь никогда не будет прежней после разрушительного торнадо. У них есть всего 13 минут на то, чтобы найти себе надежное убежище и выжить в схватке со смертельной стихией

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