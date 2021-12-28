IVI представил новинки января 2022 года

Анимационные проекты, романтические сериалы и другое

5 января – ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (PEST)

Продолжение культового фильма Айвана Райтмана 1984 года. По сюжету, мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями. В фантастической комедии появится актер Пол Радд и прекрасный дуэт Финна Вулфхарда и Маккенны Грейс, их герои столкнутся с паранормальными явлениями и гостями из потустороннего мира. Обнаружив старое секретное оружие, молодые наследники начинают новую охоту на привидений.

20 января – БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД (PEST/PVOD)

Девочка Эмили, которую сыграла Дерби Кэмп, получает в подарок от таинственного старичка в исполнении Джона Клиза милого щенка – да не простого, а с красной шерстью. Так как мама уехала в командировку, единственный, кто следит за ребенком – рассеянный и безработный дядя Кейси, за которым самим нужен глаз да глаз. Эмили без проблем скрывает у себя хвостатого новосельца. Правда, наутро пес вырастает до невообразимых размеров. Слона в комнате оказывается трудно не заметить: щенок крушит все вокруг и требует внимания хозяев. Чтобы управиться с ним, двум родственникам нужно самим резко повзрослеть и научиться брать ответственность за свои поступки.

21 января – ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (EST)

Интригующая драма с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Элоиз (Томасин Маккензи) приезжает из английской провинции в Лондон, чтобы учиться на дизайнера – когда-то за той же мечтой последовала ее мать, но не выдержала и покончила с собой. Скромная и увлеченная ретро, Элоиз не очень вписывается в модную студенческую тусовку и потому переезжает из общежития в арендованную комнату старенького дома. Ночью, заснув в новом месте, девушка вдруг перемещается в такой близкий ей Лондон 60-х, где наблюдает за певицей Сэнди (Аня Тейлор-Джой), пытающейся пробиться в столичный шоу-бизнес с помощью хитрого менеджера Джека (Мэтт Смит). То, что девушка поначалу воспринимает как безобидные сны, оказывается чем-то большим: она видит в жизни места из своих фантазий, о которых никак не могла знать, и встречает тех же людей, постаревших на полвека. Сны тем временем становятся все мрачнее, и с каждой ночью грань с реальностью постепенно размывается.

27 января – ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (PEST/PVOD)

Фильм, основанный на одноименной серии видеоигр, где в роли сыграли Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Ханна Джон-Кеймен, Том Хоппер, Нил Макдонаф и Донал Лог. Действие происходит в 1998 году и основано на элементах из первой и второй игр. Клер Редфилд возвращается в родной Раккун-сити, откуда сбежала несколько лет назад еще ребенком. Тогда, после потери родителей, она с братом жила в местном приюте, который спонсировала градообразующая корпорация Umbrella, но теперь компания переехала, и городок приходит в упадок. Клер замечает, что местные как будто чем-то заражены, но ее брат-полицейский выглядит здоровым. Внезапно в городе включается сирена, а жителям рекомендуется не выходить из дома. Этой ночью всем придется нелегко, а особенно самой Клер и небольшому полицейскому отряду, в том числе копу-новичку Леону Кеннеди.

31 декабря – ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ! (SVOD)

В центре сюжета этого новогоднего фильма – московский журналист Дима. Его отправляют готовить репортаж о работе Дедов Морозов в новогоднюю ночь. Облачившись в костюм главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его желание – вернуть папу. Маленький Саша мечтает увидеть отца, давно уехавшего в командировку. На самом деле папа мальчика сидит в тюрьме по обвинению в преступлении, сфабрикованным нечистым на руку мэром города в исполнении Юрия Гальцева. Виктор Логинов в роли Деда Мороза попробует справится с непростой задачей.

1 января – БУМЕРАНГ (SVOD), эксклюзив

Криминальная комедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Присоединится к актеру Тимофей Трибунцев, который сыграет Петровича, художника-неудачника, пропивающего в гараже остатки таланта. Герой решает свести счеты с жизнью и, забравшись на крышу московской высотки, делает последний шаг в бездну, но даже этот шаг становится для него не совсем удачным. Он приземляется на новенький BMW циничного владельца аптечного бизнеса с криминальным прошлым Эдика (Дмитрий Нагиев). Чудом выжив, безработный Петрович теперь обязан вернуть стоимость разбитого «бумера» – 10 миллионов. Прощать других – не в правилах Эдика, но чтобы повеселиться, он берет Петровича к себе в фирму креативным директором, еще не зная, что все перевернется неожиданным образом. Актерский состав: Владимир Сычев, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, также в комедии появятся Антон Лапенко, Семен Слепаков и Денис Лебедев.

4 января – ЧИНОВНИК (SVOD)

Комедия положений на современный лад с Андреем Бурковским, Павлом Майковым и Любовью Толкалиной в главных ролях. Андрею, владельцу строительной компании, чтобы выиграть государственный тендер и избежать банкротства, приходится обратиться за помощью к своему знакомому чиновнику Максиму Эдуардовичу. Поэтому Андрей приглашает его к себе на ужин. Все готово ко встрече «дорогого» гостя, но едва он переступает порог, все идет наперекосяк с самой первой минуты. В комедии также приняли участие Зоя Бербер, Александр Головин и Любовь Аксенова, они разыгрывают абсурдистскую комедию в дебютном фильме актера Владимира Моташнева.

4 января – «Спорт Тоша» (SVOD), 10 серий

Каждая серия знакомит героев с различными видами спорта, а в некоторых эпизодах зрители услышат знакомые голоса знаменитых комментаторов канал «Матч ТВ». Львенок Лева и его друг Дракоша Тоша мечтают стать спортсменами, но пока не знают, какой вид спорта выбрать, а потому пробуют свои силы во всем. Сериал поможет малышам узнать о видах спорта, поверить в свои силы и сделать первый шаг в спорте. В сериале можно попрыгать на облаках, побегать наперегонки с ветром, походить по потолку и освоить свое первое спортивное упражнение. Спортивные приключения ждут Тошу и Леву буквально на каждом шагу, а фантастическое существо Тойройчик помогает им реализовать свои фантазии с помощью волшебных пузырей. Познакомиться со спортом героям помогают их друзья и даже ожившие спортивные предметы.

13 января – ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ (SVOD)

Гай, которого сыграл Райан Рейнольдс, живет во Фри-Сити, стандартизированном мегаполисе. Каждый его день похож на предыдущий: по утрам он заказывает кофе, общается стандартными фразочками и работает в банке, который по десять раз на дню грабят. Он еще не знает, что его мир – фальшивка. Пока не встречает девушку с ником Molotov Girl. Благодаря ей он сходит с предначертанного алгоритмом пути и начинает, как живые игроки, набирать «уровни». Милли играет во Фри-Сити не ради дофамина, а чтобы найти в ней остатки исходного кода. Владелец игры Антван когда-то выкупил у Милли и ее приятеля Кейса их проект. Если у девушки получится доказать, что игру действительно переделали во Фри-Сити, она сможет вернуть авторские права себе.

26 января – МАРТИН ИДЕН (SVOD)

Вольная адаптация знаменитого романа Джека Лондона, действие которого перенесено в Италию ХХ века. Фильм был представлен в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, где Лука Маринелли взял приз за лучшую мужскую роль. В центре сюжета – завораживающая история молодого моряка Мартина Идена. Однажды он вступается на улице за незнакомого юношу. В благодарность тот приглашает его к себе домой – в красивый и богатый особняк. Там Иден влюбляется в интеллигентную девушку из состоятельной семьи и пытается преодолеть социальные барьеры. Упорное самообразование и открывшийся писательский дар меняют жизнь героя. Однако чем больше он узнает, размышляет и делает, тем шире становится та самая пропасть, отделяющая его от счастливой любви и безмятежного благополучия.

Анимационные фильмы:

5 января – ЛИГА МОНСТРОВ (SVOD)

В подписке появится мультфильм от Paramount Play. Зрители попадут в особый мир, где люди живут вместе с огромными существами. Монстрический рестлинг – обожаемый вид спорта, а монстры-спортсмены – настоящие звезды, у них есть свои фанаты, а на стадионах собираются толпы. Девушка Винни мечтает пойти по стопам отца и начинает тренировать монстра-аутсайдера. Милашке-неудачнику предстоит пройти непростой путь под руководством юной, но суровой наставницы, чтобы стать чемпионом.

1 января – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ (SVOD)

Этот анимационный фильм рассказывает историю о самой необычной принцессе. Храбрая девочка-беспризорница Пилья переодевается в принцессу, чтобы перехитрить стражу. Это становится началом головокружительных приключений. Пилье предстоит спасти все королевство от злобного узурпатора и вернуть принца, превращенного в «котоцыпа». На пути Пилью и ее друзей ждет много испытаний, чтобы восстановить справедливость.

Сериалы

31 декабря – «День мертвецов» (AVOD)

Сериал для любителей зомби-апокалипсиса. Катастрофа заставляет шестерых совершенно незнакомых людей объединиться, чтобы переждать первую волну нашествия. Им нужно продержаться хотя бы 24 часа, пока ситуация не стабилизируется. День мертвецов запомнят все, кто сумеет его пережить.

11 января – «Мистер Ошибка» (SVOD)

В подписке также ожидается турецкий сериал «Мистер Ошибка». Это история о жизнерадостной Эзги, которая мечтает встретить настоящую любовь, но ей совершенно не везет в отношениях с парнями. Однажды она знакомится с Озгюром, успешным владельцем бара, который ни к чему не относится серьезно. Узнав о проблемах девушки, он решает помочь ей и становится ее наставником.

14 января – MyFrenchFilmFestival, Фестиваль французского кино на IVI (AVOD)

Первый онлайн-фестиваль франкоязычных фильмов с эклектичным выбором короткометражных и художественных картин, где покажут 30 тщательно отобранных кинолент, иллюстрирующих многообразие франкоязычного кино. Вы сможете увидеть комедию НА АБОРДАЖ!, НЕБО ЛИВАНА, мультфильм ДЕТСТВО БЕДОВОЙ МАРТЫ ДЖЕЙН КАННЕРИ, криминальную драму НОЧНОЙ ДОКТОР, ужасающую комедию ТЕДДИ и спортивную драму НАДЯ, БАТТЕРФЛЯЙ.