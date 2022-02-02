Артем Лопухин назначен директором по маркетинговым коммуникациям в IVI

Это новая должность в структуре видеосервиса

Артем Лопухин начал работу в онлайн-кинотеатре IVI на позиции директора по маркетинговым коммуникациям. На новом месте Лопухину предстоит отвечать за эффективность продвижения бренда платформы и контента IVI Originals во всех каналах коммуникации. Ранее в компании такой позиции не было.

«В IVI предложили очень четкие и интересные задачи, для выполнения которых у меня есть много идей. Категория контента меня привлекает. У IVI Originals гигантские планы по производству собственного контента, в которые я верю. На данный момент моя экспертиза будет более полезна в IVI, чем в МТС», — рассказал Лопухин.

Ранее Артем Лопухин работал в компании МТС, где с 2020 года возглавлял отдел медиапланирования, рекламы и спонсорства.