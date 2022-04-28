IVI представил премьеры мая 2022 года

Хорроры, спортивные драмы и турецкие сериалы о любви

С 1 мая — СТРЕЛЬЦОВ (SVOD)

К 20 годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любящая жена, роль которой исполнила Стася Милославская. Эдуард Стрельцов, сыгранный известным Сашей Петровым, – восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем Чемпионате мира в Швеции. Но жизнь футболиста резко ломается, когда на него заводят уголовное дело всего за два дня до отъезда команды. Дорога в футбол навсегда закрыта, но Стрельцов – не тот, кто сдается просто так. Даже если надо совершить невозможное, он обязан вернуться и доказать всем, что он – чемпион.

С 1 мая — КВАРТИРАНТЫ (SVOD)

Большое семейство Жумабаевых переехало в город из маленького аула несколько лет назад. Все они до сих пор скитаются по съемным квартирам, накопить денег на собственное жилье у них не получается. И вот наконец, казалось бы, семье повезло, ведь муж дочери собирается подарить квартиру, но глава семейства Кенесбай Жумабаев оказался слишком принципиальным, он отказался и заявил, что его любимая дочь не товар. Это решение и приведет к тому, что две семьи будут уживаться в одном доме, постоянно попадая в смешные и нелепые ситуации.

С 1 мая — КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА (AVOD)

В одной из городских больниц создано отделение, в которое направляют людей со странными болезнями. Почти все пациенты заболели за границей, поэтому это отделение получило название «Кабинет путешественника». Ирине Кунициной и ее коллегам приходится несладко, ведь они сталкиваются с этим недугом впервые. Однажды в этом кабинете умирает пациент, а экспертиза устанавливает, что мужчина умер от африканского вируса. В причастности к его смерти полиция подозревает мужа Ирины – Романа Куницына, ведь он занимался разработкой вакцины от этого вируса и мог опробовать свое изобретение на погибшем. Но вскоре умирает и сам Куницын. В главных ролях Алексей Макаров и Анна Роскошная.

С 1 мая — аниме «Мегатон Мусаси» (AVOD)

Действие аниме-сериала «Мегатон Мусаси» разворачивается в постапокалиптическом мире в 2118 году после уничтожения 98% человечества инопланетянами. Немногие выжившие люди скрываются в убежище и живут в виртуальной вселенной, не догадываясь о том, что происходит в это время в реальности. Те немногие, кто смог избежать подобной участи, стали пилотами боевых роботов, чтобы сражаться с инопланетными захватчиками.

С 4 мая — КРОВНЫЕ УЗЫ (SVOD)

Бывший шериф Джордж Блэкледж (Кевин Костнер) вместе с супругой Маргарет (Дайан Лейн) наслаждается размеренной жизнью на ранчо в горах Монтаны. Спокойная жизнь счастливой семьи резко обрывается со смертью их сына. Теперь все, что у них осталось – это внук, который по прихоти злого рока попал в руки жестокой и опасной семьи Уибой. Ради возвращения мальчика супруги не остановятся ни перед чем.

С 5 мая — «Большое небо» (SVOD)

История о непростой жизни и судьбе двух друзей-летчиков, сыгранных талантливыми актерами Станиславом Бондаренко и Алексеем Демидовым. Виктор Чертков – опытный пилот, любимец отряда, но ужасный бабник и весельчак, оказывающий знаки внимания каждой встречной женщине, кроме собственной жены. Сергей Ющенко – молодой, интеллигентный, подающий надежды пилот, поступивший в отряд к Виктору. Его сестра, Ксения, собирается поступать в мединститут. Вместе персонажам предстоит пройти множество испытаний как в небе, так и на земле, узнать цену настоящей дружбы и любви. Но что бы не случилось, самолеты превыше всего!

С 5 мая — СУПЕРЗВЕЗДА (SVOD)

Франс де Мер, сыгранная Леа Сейду, опытная журналистка, которая отправляется во все горячие точки и настолько смелая, что даже хамит в лицо президенту на пресс-конференциях. Она стремительно набирает известность и в итоге ей дают собственное ток-шоу на главном канале страны. Все мечтают с ней встретиться, сфотографироваться, но в конце концов она устает от популярности и внимания. И тогда некогда акула шоу-бизнеса сама становится под прицел.

С 5 мая — ОЛЕНЬИ РОГА (SVOD)

В старой угольной шахте на наркоторговцев нападает таинственное нечто. А через три недели спустя учительница средних классов начинает выяснять, что является причиной странного поведения одного из её учеников — 12-летнего нелюдимого Лукаса Уивера. Мальчик рисует страшные картинки и рассказывает невероятную историю. Вместе со своим братом-полицейским женщина берется за распутывание этой тайны.

С 8 мая — НА ОСТРИЕ (SVOD)

Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, роль которой исполнила Светлана Ходченкова, знаменита, богата и счастлива. Чтобы закрепить свое имя в истории, нужно покорить последнюю вершину – взять олимпийское золото. Но на пути появляется девятнадцатилетняя Кира Егорова, сыгранная Стасей Милославской, провинциальная девушка, моментально покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Она метит на самую вершину, на место Покровской. Эта схватка выходит далеко за пределы турниров, ведь обе одержимы и не будут останавливаться ни перед чем.

С 8 мая — МИНАРИ (AVOD)

Семья корейских иммигрантов с двумя детьми в 1980-х годах переезжает из Калифорнии в Арканзас. Глава семейства решил заняться фермерством и купил тут участок земли, но жизнь готовит новые трудности для семьи. Фильм получил несколько номинаций на Оскар и забрал награду за лучшую роль второго плана.

С 10 мая — ТИХАЯ НОЧЬ (SVOD)

Несколько любящих пар, одну из которых сыграли Кира Найтли и Мэттью Гуд, собираются под одной крышей в самую волшебную ночь в году. Дети распаковывают рождественские подарки, взрослые накрывают большой стол, предаются воспоминаниям и неожиданным откровениям. А еще все они знают, что мир обречен. Не в далеком будущем – уже сейчас. «Самая волшебная ночь» станет для них последней. Можно ли подготовиться к концу света? Улыбки становятся все более нервными, веселье – натянутым, а самообладание может в любой момент разбиться вдребезги.

С 12 мая — ПРЯТКИ (EST)

Ной – успешный бизнесмен с багажом семейных секретов. Он отправляется на поиски своего брата-изгоя – причины его давних кошмаров и неспокойной совести. Ной расследует серию опасных загадок и все ближе подбирается к шокирующей правде, ставящей под удар всех, кого он любит.

С 14 мая — ОДИНОКИЙ ВОЛК (EST)

Будущее слишком незначительно, чтобы о нем волноваться. Прошлое слишком темное, чтобы о нем вспоминать. Остается лишь жить одним днем. Каждое утро он садится за руль мусоровоза, чтобы сделать мир хотя бы немного чище, но однажды вечером он столкнется с другими нечистотами, заполнившими улицы города. Чтобы спасти тех немногих, кто ему еще дорог, он снова должен взять оружие в свои руки. Главные роли исполнили Эдриан Броуди и Гленн Флешлер.

С 16 мая — КАК УБИЛИ ДЖОНА КЕННЕДИ (EST)

Документальный фильм-расследование знаменитого режиссера Оливера Стоуна о самом знаменитом и шокирующем политическом убийстве в истории США. Используя рассекреченные документы, Стоун пытается распутать таинственный смертельный заговор вокруг президента Джона Кеннеди, застреленного в машине на улице 22 ноября 1963 года.

С 16 мая — ДНЕВНИК ВОСПОМИНАНИЙ (EST)

Молодой и популярный певец Чон У-джин страдает из-за уникальной особенности своей памяти – он просто не может ничего забывать. Однажды он сближается с девушкой Хэ-су, у которой противоположный недуг: она каждый месяц теряет воспоминания обо всем, что было раньше.

С 17 мая — ВАЛЬДО (SVOD)

Чарли Вальдо, роль которого исполнил Чарли Ханнэм, долгие годы служил в полиции, но оказался втянут в масштабный скандал, после которого уволился и стал отшельником. Однажды бывшая возлюбленная Вальдо просит его вернуться к работе, и он приезжает в Лос-Анджелес, чтобы расследовать запутанное дело в качестве частного детектива. Алистер Пинч, сыгранный Мэлом Гибсоном, – эксцентричный актер популярного телешоу, который много пьет. Пинча обвиняют в убийстве жены, и задача Вальдо – разобраться в произошедшем и докопаться до правды любой ценой.

С 17 мая — ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ ДЕТЕЙ! (SVOD)

Феликс Форндран стал старшеклассником в знаменитой школе Отто Леонарда. Но привычные будни его компании друзей начинает меняться, когда одним осенним деньком в их классе появляется новая ученица Мелани. Она сразу обращает внимание на Феликса, а парень, похоже, попадает под ее очарование. Это совсем не нравится друзьям, которые считают Мелани двуличной. Скоро в школе должна состояться традиционная экскурсия в честь основателя школы Отто Леонарда. Лучшую идею предлагает Мелани: поехать в ее родной городок, где родился и сам Отто. Но эта поездка обернется довольно неожиданными последствиями.

С 26 мая — ПОСТ МОРТЕМ (EST)

1918 год. Немецкий солдат Томас, едва не погибший на Первой мировой войне, становится фотографом в жанре «пост-мортем» – он снимает только что умерших людей. Однажды он встречает девочку из своих видений и отправляется вслед за ней в деревню, пострадавшую от ужасной болезни. Тут он найдет больше призраков, чем живых людей.

С 26 мая — «Запретная любовь» (AVOD)

После смерти любимой жены 11 лет назад, Аднан изолировал себя от светской жизни и ведет уединенную жизнь со своими любимыми детьми: дочерью Нихаль и сыном Бюлентом. Вместе со своей семьей он живет в одном из знаменитейших особняков Стамбула, в окружении опытной полу-француженки няни и племянника Бехлюля. Но жизнь всегда готовит новые сюрпризы, ведь все в один миг меняется после знакомства с юной Бихтер. Аднан влюбляется в молодую девушку, как в старые добрые времена.

С 27 мая — МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (EST)

Комиссар Мегрэ расследует жестокое убийство в центре французской столицы. Жертва – таинственная девушка, о которой ничего не известно. Никаких улик на месте преступления, у следствия нет зацепок, но опытный детектив Мегрэ не то, кто бросает сложные дела и позволяет убийцам уйти безнаказанными. Судьба неизвестной девушки не дает ему покоя.

С 30 мая — «В ожидании солнца» (AVOD)

Мать Демет живет с дочерью Зейнеп проживают в небольшом городке Гельязы, который больше похож на деревню. У них есть свой маленький магазинчик, который практически не несет доходов. Но однажды это жалкое сосуществование прерывается, когда давняя подруга матери Жале делает им предложение. Жале – преподаватель в престижном университете Стамбула. Она предлагает Демет и Зейнеп переехать к ней. Мать, мечтая дать дочери хорошее образование, идет на этот шаг, и они с дочкой переезжают в Стамбул. Одну из главных ролей исполняет звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин.

С 30 мая — «В чем вина Фатмагюль?» (AVOD)

Деревенская девушка Фатмагюль мечтает о счастливой жизни. Она помолвлена с рыбаком по имени Мустафа. В это же время происходит помолвка у сына Решата Яшарана — Селима и дочери государственного чиновника — Мельтем. На ней присутствуют также двоюродный брат Селима Эрдоган и их друзья детства Вурал и Керим, единственный из бедной семьи. Ночью, волей несчастного случая, Фатмагюль, которая проводила жениха в море, пересечётся с этими тремя богачами, которые изнасилуют её. Чтобы замять дело Яшараны, просят бедного друга Керима жениться на Фатмагюль. Керим соглашается, чтобы спасти друзей, но влюбляется в Фатмагюль и решает помочь ей наказать Яшаранов. Вот только вернувшийся рыбак Мустафа намерен отомстить Кериму, да и Яшараны не хотят, чтобы их преступление придали огласке.