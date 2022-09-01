IVI объявил о запуске мобильной подписки

Стоимость нового тарифа составит 99 рублей в месяц

Видеосервис IVI на этой неделе запускает мобильную подписку, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников в компании. Ее стоимость составит 99 рублей/месяц при подписке для всех типов устройств за 399 рублей/месяц.

По данным компании «ТМТ Консалтинг», мобильная аудитория IVI на конец 2021 года составляла 50% от общего числа уникальных пользователей видеосервиса, аудитория web-версии — порядка 30%, Smart TV — 20%. Однако пользователи Smart TV проводили больше времени за просмотром фильмов и сериалов — около 70% всего смотрения на IVI. На аудиторию мобильных пользователей пришлось около 17% времени, на web-просмотры — 13%.

Согласно исследованию State of mobile 2022 компании App Annie, самым популярным приложением среди видеостримингов по скачиваниям у россиян стал «Кинопоиск», IVI занял четвертое место. При этом по показателю трат в приложениях видеостримингов в России на лидирующей позиции расположился IVI.

В первой половине 2022 года IVI впервые за четыре года уступил первенство «Кинопоиску» по доле рынка видеосервисов в России. Так, «Кинопоиск» занял 24% рынка против 22% у IVI, по данным «ТМТ Консалтинг».