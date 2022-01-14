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IVI рассказал о популярных в новогодние праздники проектах

Автор: Виолетта Палий

14 января 2022

Фильмы минувшего года года, анимация и другие лидеры смотрения

Пользователи онлайн-кинотеатра IVI в период с 1 по 9 января провели за просмотром фильмов, сериалов и мультфильмов с разных устройств более 61 миллиона часов, или порядка 6900 лет. Больше всего времени зрители провели у экранов Smart TV — на его долю пришлось более 70% всех просмотров контента.

В первую неделю нового года в топ-5 зарубежных фильмов у россиян вошли КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ, ОДИН ДОМА, ОДИН ДОМА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ, ЧЕРНАЯ ВДОВА и КРУЭЛЛА.

Среди российских фильмов на первой строчке оказалась комедия ЕЛКИ 8, занявшая первое место по смотрению. Кроме нее в топ попали БУМЕРАНГ, ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и «Сваты 7». Мультфильм ЛИГА МОНСТРОВ о монстрах-спортсменах появился в подписке 5 января и до конца новогодних праздников уже успел набрать около полумиллиона просмотров. 

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