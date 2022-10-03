Онлайн-кинотеатр «Иви» представил обновления библиотеки октября 2022 года

Отечественное семейное кино, продолжения сериалов и многое другое

Уже на «Иви» — ВЫШКА (EST)

После трагической гибели мужа любительница экстрима Бекки впадает в депрессию. Год спустя лучшая подруга уговаривает её забраться на 600-метровую радиобашню в пустыне, но на вершине девушки сталкиваются с неожиданными проблемами...

Уже на «Иви» — ЧЕЛОВЕК ИЗ РИМА (EST)

Загадочный хакер с виртуозной техникой проник в систему безопасности Ватикана. Несмотря на попытки специалистов остановить его, взломщику удалось добраться до святая святых – личного компьютера Папы Римского и оставить странное сообщение. Хакер умолял понтифика вмешаться в происходящее в одной старинной церкви в Севилье.

Уже на «Иви» — МЕСТЬ БАНШИ (EST)

Кэйлеб – бывший наёмный убийца, который раньше работал на ЦРУ, но уже много лет скрывается и пытается вести обычную мирную жизнь. Спокойному существованию мужчины приходит конец, когда судьба сталкивает его с Банши – бывшей протеже, которая сообщает ему, что его хотят устранить. Появление девушки компрометирует безопасность Кэйлеба, и теперь им приходится вместе сражаться за свою жизнь и свободу. Главную роль исполняет Антонио Бандерас.

Уже на «Иви» — НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я (SVOD)

Семейная комедия с Константином Хабенским, Максимом Виторганом и Антоном Богдановым в главных ролях. Встретились как-то жадный мэр и директор детского лагеря «Красный сокол». Они решили прибрать к рукам территорию лагеря, записав его в аварийные. Но всем циничным планам мешает новая смена – ребята с особенностями здоровья. Чтобы разогнать их по домам, администрация приглашает так называемых «трудных подростков». Заговорщики-коррупционеры надеются, что сильные распугают слабых... да только кто тут слабый? По-видимому, сами подстрекатели. Они точно не ожидали, что такие разные дети найдут общий язык и объединят усилия в борьбе за справедливость, яркие каникулы и счастливое детство.

Уже на «Иви» — ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (SVOD)

Добро пожаловать в знаменитый детский лагерь! Несколько талантливых ребят, приехавших в «Орлёнок», переживают по-настоящему невероятные каникулы. Их собирает вместе загадочный незнакомец, который представляется самым старшим вожатым. Он предлагает детям расследовать «тайну семи легенд», волнующую вот уже не одно поколение. Команда новых друзей быстро убеждается, что это больше, чем квест. Их ждут захватывающие приключения, испытания дружбы, неподдельные чудеса и незабываемые открытия.

Уже на «Иви» — анимационный сериал «Академия сверхъестественного» (AVOD)

Две сестры близняшки из разных миров: одна выросла в мире Сверхъестественного,а вторая - в человеческом. Теперь им предстоит встретиться в Академии Сверхъестественного, выяснить причину разлуки и побороться за популярность перед своими одноклассниками. Необычная и фантастическая история переплела их судьбы, обе сестры узнают, что еще при рождении они были отмечены Драконьей Меткой и теперь должны встать на сторону злого Короля Драконов. Им предстоит научиться принимать друг другу, дружить и преодолевать трудности вместе.

С 1 октября — дорама «Полицейская академия» (AVOD)

Главный герой новой дорамы, Ю Дон-ман, полицейский и талантливый детектив с большим опытом работы за плечами. Раньше он раскрывал сложные преступления и находил даже самых скрытных киберпреступников. Однако спустя 20 лет он уходит со службы, чтобы преподавать юным студентам в полицейской академии. Сюжетная линия захватывает зрителя сразу, как только выясняется, что среди его студентов бывший хакер и девушка с обострённым чувством справедливости.

С 3 октября — «Лихач» (AVOD)

Детектив с Никитой Панфиловым в главной роли. Справедливый, упрямый и рисковый полицейский Сергей Сотников по прозвищу Лихач защищает Сочи от преступников. Он не оставляет без внимания ни одно правонарушение, расследует самые сложные дела и делает всё, чтобы жители города чувствовали себя в безопасности.

С 6 октября — РУССКИЕ НА МАРИЕНПЛАЦ (SVOD)

Советский циркач-эквилибрист Эдик угоняет танк, чтобы сбежать на нём в Германию. Его невольным попутчиком становится молодой и отзывчивый казахский танкист Нартай, который мечтает вернуться домой. Трагикомедия по мотивам одноимённой повести Владимира Кунина.

С 7 октября — «Сельский детектив. Кино по-ольховски»(14-й сезон, AVOD)

Одинокая девушка из небольшого города Олеся Федосеева трудится на скучной работе и не знает счастья в личной жизни. Все меняется, когда она получает известие от своего деда из деревни, который подозревается в убийстве.

С 13 октября — КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (SVOD)

Детское приключенческое кино с Фёдором Добронравовым в главной роли. Однажды 12-летний школьник Глеб написал дату на таинственном древнем камне. С этого момента время для него и двух его одноклассников начинает идти вспять! Чтобы продолжить двигаться вперёд, ребятам предстоит по-новому взглянуть на своё прошлое.

С 15 октября — дорама «Счастье» (AVOD)

В Южной Кореи новая эпидемия, мир на грани гуманитарной катастрофы и вымирания, а люди выживают в беспорядном хауссе и анархии. Главный герой, Юн Сэ Бом — девушка-спецагент группы по борьбе с терроризмом, умная, ловкая, любопытная. Чтобы исполнить свою мечту, она выходит замуж по расчету за своего школьного друга, который был давно в нее влюблен. Однако обстоятельства в мире, постоянная опасность вносят коррективы в их жизнь. Теперь они должны спасти людей от всемирной катастрофы.

С 25 октября — МОЙ БРАТ (AVOD)

Два родных брата, которые перестали общаться, вынуждены встретиться, чтобы выполнить последнее желание их отца. Они отправятся в совместное путешествие, которое приготовило для них множество неожиданных поворотов.

С 25 октября — ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ (AVOD)

Романтическая история о двух влюбленных Мертом и Адой, двух людей, которые мыслят прошлым и будущим. Мерт считает, что построил идеальную жизнь, но боится обернуться назад и вспоминать пережитое, а его возлюбленная каждый раз черпает опыт их прошлого.

С 25 октября — ДАВАЙ СЫНОК (AVOD)

Главный герой, Али живёт на берегу моря вместе со своим отцом и маленьким сыном Эфе, который ни с кем не разговаривает. Самая большая мечта Али - наладить связь с сыном. Жтзнь полностью меняется, когда однажды Али замечает, что у Эфе есть музыкальный талант, и решает попробовать развить его.

25 октября — СОН БАБОЧКИ (AVOD)

События фильма разворачиваются в 1941 году. Два молодых поэта, из Зонгулудака – поэт Рюштю Онур и Музаффэр Тайип Услу, в новом и современном шахтерском городке, живут душа в душу с искусством, а в особенности со стихами. Молодое Государство, только поднявшееся на ноги, пытается модернизировать все, но в это же время в Европе начинается Вторая Мировая Война.

С 30 октября — ДУХ ХЭЛЛОУИНА (SVOD)

Новый триллер с Кристофером Ллойдом и Рэйчел Ли Кук. По сюжету, компания друзей-подростков, чьи мысли направлены только на самих себя, отважно решают провести всю ночь, запершись в Spirit Halloween. Не подозревая, естественно, что в нем угнездился злой дух. В итоге невинная забава перерастает в захватывающее приключение, цель которого - пережить ночь и не дать духу себя поработить.